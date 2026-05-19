في المغرب، صناع المحتوى يواجهون عقوبات في الفضاء الرقمي، حيث باتت مواقع التواصل الاجتماعي مصدرًا لتحريك العديد من القضايا القضائية. كما شهدت قضية "مي نعيمة" نقاشًا حول حدود حرية التعبير والمسؤولية القانونية للمؤثرين. وفي مدينة فاس، أعادت قضية اليوتوبر المثيرة للجدل النقاش حول حدود حرية التعبير والمسؤولية القانونية للمؤثرين. كما شهدت قضية "مول الحوت" نقاشًا حول الحدود الفاصلة بين العقوبة التقليدية والعقوبة المرتبطة بالوجود الرقمي.

بدورها المعروفة باسم "مي نعيمة" كانت تظهر في لحظات توتّر وانفعال عبر بثوث مباشرة على منصة "تيك توك". وفي مدينة طنجة، كان اسم التيكتوكر آدم بنشقرون يتصدر النقاشات الرقمية، قبل أن ينتقل، مثل الآخرين، من فضاء "الترند" إلى مسار قضائي انتهى بأحكام سجنية، بينها منع استعمال مواقع التواصل الاجتماعي.

المغربية خلال الأشهر الأخيرة في التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي كجزء من الفعل المرتكب في عدد من القضايا، وصولا إلى اعتماد تدابير تقضي بمنع استخدامها لفترات طويلة. قبل أشهر فقط، لم يكن "مول الحوت" اسما مألوفا في المشهد الإعلامي أو الرقمي لدى عموم المغاربة. بدا في بداياته شابا بسيطا يبيع سمك السردين بثمن منخفض داخل محل صغير بمدينة مراكش، في وقت كانت فيه أسعار السمك تثير نقاشا اجتماعيا حادا حول الغلاء، والمضاربة، وسلاسل التوزيع داخل السوق المغربية.

خلال فترة وجيزة، تحولت مقاطع الفيديو التي كان يوثق فيها نشاطه اليومي، إلى مادة واسعة التداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وارتبط اسمه بصورة "البائع الذي تحدّى الأسعار". وبعد موجة من التفاعل، وجد "مول الحوت" نفسه في قلب متابعة قضائية، انتهت بإدانته بخمسة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدّرت بـ3000 دولار، مع منعه من نشر أي محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي لمدة خمس سنوات.

هذا التحول، وفقا لما رصدت "عربي21", انعكس كذلك بشكل واضح في ملف التيكتوكر آدم بنشقرون، الذي وجد نفسه داخل مسار قضائي معقّد انطلق من شكايات محلية، قبل أن يشمل محتويات رقمية واتهامات ثقيلة. وتعود فصول القضية إلى شكايات تقدم بها جيران بنشقرون، بتهم: إثارة الفوضى داخل الحي ونشر محتويات رقمية مخلة بالحياء.

غير أن الملف سرعان ما تجاوز مجرد "إزعاج الجيران", ليتحول إلى واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل، بعدما دخلت إليه تهم مرتبطة ب "المحتوى الجنسي", واستغلال القاصرين، والإخلال بالأخلاق العامة. في مدينة فاس، أعادت قضية "مي نعيمة" النقاش حول حدود حرية التعبير والمسؤولية القانونية للمؤثرين. اليوتوبر المثيرة للجدل، التي سبق أن واجهت القضاء خلال فترة "كورونا" بسبب نشر محتوى ينكر وجود الفيروس ويحرض على خرق الطوارئ الصحية، وجدت نفسها مجددا أمام المحكمة بسبب شكايات مرتبطة بالتشهير والمس بالحياة الخاصة.

المحكمة الابتدائية بفاس، قضت بسنة حبس موقوف التنفيذ، مع غرامة مالية، إضافة إلى منعها من نشر أو بث أي محتوى على المنصات الرقمية لمدة سنة كاملة. بالنسبة لكثير من المتابعين، الحكم ليس مجرد عقوبة فردية، وإنّما رسالة إلى صناع المحتوى بأن مواقع التواصل الاجتماعي لم تعد "منطقة خارج القانون"





