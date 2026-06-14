المغرب يعرّف البرازيل بالتعادل 1-1 في افتتاح مجموعة كأس العالم 2026

انتهت المباراة بين المغرب والبرازيل بتعادل 1-1 في الجولة الافتتاحية للمجموعة الثالثة من كأس العالم 2026، حيث سجل صيباري هدف المغرب في الدقيقة 21، وتعادل نينيوس جونيور للبرازيل في الدقيقة 32، مع فرص قليلة في الشوط الثاني.

فرض المنتخب المغرب ي ال تعادل 1-1 على نظيره البرازيل ي في مباراة الجولة الأولى من المجموعة الثالثة ل كأس العالم 2026 التي أقيمت في ملعب نيويورك نيوجيرسي. ابتدأت المباراة بضغط قوي من المنتخب المغرب ي حيث سيطر على الكرة خلال الدقائق العشر الأولى وتمكن من خلق عدة فرص تهديفية، إلا أن اللمسة الأخيرة كانت مفقودة أمام حارس المرمى أليسون بيكر.

في الدقيقة الحادية والعشرون، نجح إسماعيل صيباري في استغلال تمريرة بينية من إبراهيم دياز ليتجاوز الحارس ويسدد من فوقه ليفتح التسجيل لصالح المغرب، معلنًا هدفًا مبكرًا أظهر نبضًا هجوميًا متميزًا. لم يتأخر رد البرازيل، حيث أظهر نينيوس جونيور بريقه الفردي في الدقيقة الثانية والثلاثين، متلقيًا كرة من برونو غيماريش داخل المنطقة، ومترجمًا ذلك إلى تسديدة قوية انطلقت إلى الزاوية البعيدة محققة التعادل.

استمر المنتخب البرازيلي في محاولاته لتجاوز دفاع المغرب القوي، فحاول لوكاس باكيتا التسديد على الطائر لكنه صدم بالحارس ياسين بونو الذي أرسل الكرة إلى ركنية بعد إبعادها بمهارة. في الشوط الثاني، ارتفع معدل الهجمات البرازيلية ولكن الدفاعين ظلّا صامدين، حيث لم تستقر أي فرصة حقيقية على المرمى خلال الدقائق المتبقية، رغم تبادل الضربات بين الطرفين.

في الدقيقة الثالثة والثمانين حصلت البرازيل على فرصة هدفية بعد تمريرة خلفية ضعيفة داخل دفاع المغرب سمحت للوافد رافينيا بالانفراد بالحارس، إلا أن بونو تفوق على اللاعب في الوصول إلى الكرة فوقع إصابة في كتفه. مع انتهاء الوقت الأصلي، حاول نائل العيناوي من منتخب المغرب اقتناص هدف الفوز في الدقيقة التاسعة من الشوط الإضافي، حيث سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، استقبلها أليسون ثم ارتدت إلى أحد الزملاء قبل أن تصدم بجسد الحارس وتخرج إلى ركنية، منهية بذلك اللقاء بنتيجة تعادل 1-1، لتعود كل من المغرب والبرازيل بنقطة واحدة في جدول المجموعة التي تشمل أيضًا اسكتلندا وهايتي





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كأس العالم 2026 المغرب البرازيل المجموعة الثالثة تعادل

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