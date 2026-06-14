المغرب يخطط نقطة ثمينة من البرازيل في افتتاح مباريات المجموعات بكأس العالم

في لقاء مؤثر، حسم المنتخب المغربي تعادلاً ثميناً 1-1 مع البرازيل في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم، في مباراة عكست القوة التنظيمية للأسود والهجوم الكاسح للسليساو. أبدى المغرب نضجاً تكتيكياً كبيراً رغم ضغط البرازيل الهجومي، وبرزت شخصيته القتالية حتى الدقائق الأخيرة، ليخرج بنقطة 질worthy أمام حامل اللقب السابق.

في المباراة التي جمعت المنتخب المغرب ي بنظيره البرازيل ي ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العالم ، على أرضية ملعب ميتلايف بمدينة نيوجيرسي الأمريكية، أظهر أسود الأطلس أداءً قوياً ومتنافساً.

بدأ المنتخب المغربي الشوط الأول بأفضلية واضحة فرضها من الدقائق الأولى عبر الاستحواذ على الكرة وممارسة ضغط متقدم، كاد أن يثمر هدفاً مبكراً في الدقيقة الخامسة إثر تسديدة للنائل العيناوي. وواصل المغرب تفوقه حتى تمكن إسماعيل سليمي من افتتاح التسجيل في الدقيقة 20 بعد متابعة جيدة لهجمة منظمة. لكن البرازيل استطاعت تقليص الفارق في الدقيقة 32 مستغلة هفوة دفاعية، ليصبح النتيجة 1-1.

In the second half, Brazil increased their attacking pressure in search of a winning goal, while Morocco adopted a compact defensive organization, closing spaces and relying on quick counter-attacks. Despite several attempts from both sides, especially in the final minutes, the match ended in a 1-1 draw, giving each national team one point to start their World Cup campaign.

The match highlighted Morocco's tactical discipline and ability to compete against a football powerhouse like Brazil, while also exposing some defensive vulnerabilities that need addressing. The result leaves both teams with an equal standing in the group, setting the stage for crucial upcoming matches





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