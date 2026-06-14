المغرب يصعق البرازيل بالتعادل في افتتاح كأس العالم 2026

في مباراة افتتاحية مثيرة بملعب ميتلايف، فرض المنتخب المغربي تعادلاً مثيراً 1-1 على البرازيل حاملة اللقب في كأس العالم 2026، مؤكداً أن أدائه المذهل في المونديال السابق لم يكن مجرد حظ. سجل إسماعيل صيباري هدف التقدم للمغرب في الدقيقة 21، قبل أن يعادل فينيسيوس النتيجة للبرازيل بعد 11 دقيقة. شهد الشوط الثاني تصدي ياسين بونو وأليسون بيكر لعديد الفرص الخطيرة، وتحديداً في الوقت بدل الضائع، حيث منع أليسون فوز المغرب ليحافظ على تعادل راقصي السامبا.

شهد ملعب ميتلايف في نيوجيرزي، بحضور أكثر من 80 ألف متفرج، إحدى المباريات الأكثر إثارة في افتتاح كأس العالم 2026 ، حيث انطلقت صافرة البداية وسط أجواء مشحونة تنتظر رد فعل المنتخب المغرب ي بعد أدائه المذهل في المونديال السابق.

من بداية المباراة، فرض أسود الأطلس سيطرتهم على مجريات اللعب، محققين تفوقاً واضحاً في الشوط الأول من حيث الاستحواذ والتنظيم الهجومي، مما أtitle中生ت الفرص التهديفية. ترجم المغرب هذا التفوق بهدف مبكر في الدقيقة 21 سجله المهاجم إسماعيل صيباري بعد تمريرة حاسمة، مما أtitle中生ت صدمة لدى جماهير البرازيل انتقالت إلى اللاعبين على أرض الملعب.

رد الفريق البرازيلي السريع جاء بعد مرور 11 دقيقة فقط، حيث استغل نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور هفوة دفاعية مغربية وسدد كرة قوية في الشباك، محرزاً هدف التعادل في الدقيقة 32، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1. في الشوط الثاني، دخل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لتطوير أداء فريقه بإجراء تغييرات تكتيكية بإشراك دانيلو وفابينيو لتعزيز خط الوسط والدفاع.

رغم بعض التحسن في أداء البرازيل، ظل الدفاع المغربي صامداً بقيادة حارس المرمى ياسين بونو، الذي خاض مع الحارس البرازيلي أليسون بيكر صراعاً رائعاً في الدقائق الأخيرة. في الوقت بدل الضائع، تمكن أليسون من التصدي لكرة حاسمة من نائل العيناوي ثم كرة أخرى للبديل أيوب الميموني، محرماً المغرب من تحقيق الفوز التاريخي وانتزاع ثأر يعود إلى مونديال 1998، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي





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