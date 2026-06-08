المغرب ينهي استعداداته للمانشستر 2026 بتعادل 1-1 أمام النرويج

المنتخب المغربي يختتم تدريبه التجريبي بتعادل هدفين مع النرويج قبيل المواجهة الافتتاحية مع البرازيل في مجموعة كأس العالم 2026، مع التركيز على تجربة اللاعبين وتحديد التشكيلة المثلى.

أنهى المنتخب المغرب ي استعداداته للانطلاق في نهائي كأس العالم 2026 بعد أن تعادل مع المنتخب النرويج ي بنتيجة 1-1 أمام ملعب نيوجيرسي يوم الأحد. جاء هذا اللقاء كاختبار أخير قبل مواجهة البرازيل في مباراته الافتتاحية بالمجموعة الثالثة، حيث يسعى أسود الأطلس إلى إظهار قدراته الفنية والبدنية أمام أحد أقوى الفرق في البطولة، بقيادة النجمين مارتن أوديغارد وإرلينغ هالاند.

افتتح اللاعب إبراهيم عبد القادر دياز، النجم الصاعد في صفوف ريال مدريد، السباق بتسجيل هدف للمغرب في الدقيقة الثامنة، ليعطي الفريق بداية إيجابية وتدعيماً للثقة الجماعية. قبل ربع ساعة من انتهاء الوقت الأصلي، عاد المنتخب النرويجي إلى تسجيل هدف التعادل عبر أوديغارد، نجم أرسنال الإنجليزي، مما أضفى مزيداً من التوتر على اللقاء وأظهر قدرة الخصم على استغلال أي فرصة.

خلال الشوط الأول، أظهر المغرب فرصاً واعدة للتسجيل، أبرزها كان هجمة منظمة في الدقيقة الثامنة والثلاثين قادها مهاجم ريال بيتيس عبد الصمد الزلزولي، الذي وصل للعارضة المرسلة من دياز لكنه لم يفلح في تحويلها إلى شباك. من جانبها، سعت النرويج إلى خلق فرصها الخاصة، خاصة في نهاية الشوط الأول عندما تصدى حارس المرمى ياسين بونو لتسديدة أنتونيو نوسا، مما حافظ على التعادل حتى نصف المباراة.

في الشوط الثاني استمر الضغط المغربي، حيث حاول دياز تسجيل هدف ثانٍ في الدقيقة السابعة والخمسين، لكن تسديدته أوقفها الحارس النرويجي أوريان نيلاند ببراعة، ثم حاول نائل العيناوي رفع الكرة برأسية للمرمى لكنها ارتفعت فوق العارضة. مدرب المغرب محمد وهبي استغل هذه المباراة لتجربة مجموعة واسعة من اللاعبين داخل تشكيلة الفريق، في محاولة لاستكشاف أفضل التشكيلات والاستعداد لأقوى المنافسات. كما أن النرويجيين، الذين يشاركون في مجموعة تسعة إلى جانب فرنسا والعراق والسنغال، لم يترددوا في اختبار خياراتهم الفنية.

يأتي هذا التعادل ليعطي المنتخب المغربي فرصة لإعادة تقييم أدائه والعمل على تحسين الضعف قبل المواجهة الحاسمة مع البرازيل، في انتظار أن يثبتوا جدارتهم على الساحة العالمية في كأس العالم 2026





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المغرب كأس العالم 2026 النرويج تعادل 1-1 محمد وهبي

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