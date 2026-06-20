المغرب يهزم اسكتلندا 1-0 في كأس العالم 2026 بهدف صباري المبكر

فاز المنتخب المغربي على نظيره الاسكتلندي بهدف نظيف في الجولة الثانية من كأس العالم 2026، سجله إسماعيل صباري بعد دقيقتين من بداية المباراة، مما يعزز فرص تأهل المغرب إلى الدور التالي.

في إطار منافسات كأس العالم 2026 ، حقق المنتخب المغرب ي فوزاً ثميناً على نظيره الاسكتلندي بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات على ملعب جيليت في مدينة بوسطن الأمريكية.

الهدف الوحيد للمباراة سجله النجم المغربي إسماعيل صباري في الدقيقة الثانية من زمن المباراة، بعد تمريرة حاسمة من زميله إبراهيم دياز. مؤخراً، ظل المغرب مسيطراً على مجريات اللقاء طوال أشواطه الثلاثة، وتمكن من إدارة المباراة بذكاء بعد التقدم المبكر، مما أدى إلى تعزيز حظوظه في التأهل إلى الدور التالي من البطولة. من الناحية الإحصائية، كانت الأرقام تميل بشكل كبير لصالح المنتخب المغربي، حيث استأثر بنسبة 59% من الاستحواذ على الكرة في مقابل 41% لاسكتلندا.

또한، سجل المغرب 12 تسديدة مقابل 6 فقط للخصم، وكانت التسديدات على المرمى أكثر دلالة حيث سجل المغرب تسديدتين صوب المرمى مقابل صفر indiscriminate للاسكتلنديين الذين فشلوا في تهديد مرمى الحارس المغربي في أي لحظة من المباراة. في المقابل، تفوق المغرب أيضاً في الركنيات بخمسة gegen واحد، وفي دقة التمرير بنسبة 90% مقابل 85%، كما تفوق في قيمة الأهداف المتوقعة بـ0.95 مقابل 0.54.

خلال المباراة، شهدت تغييرات عديدة من كلا الفريقين، حيث أجرت اسكتلندا أولى تبديلاتها في محاولة للبحث عن التعادل، بإشراك كيران تيرني بدلاً من ب. غانون-دوك، ثم أتبعتها بتغييرين متزامنين بدخول تشيلسي آدامز بدلاً من ليام دايكس ورايان كريستي بدلاً من كالفين مكلاين. أما المغرب فأجرى ثلاثة تغييرات دفعة واحدة بخروج صباري وإبراهيم دياز ومحمد الطالبي، ودخول سفيان رحيمي وأمين أمعيموني وبلال الخنوس، قبل أن يدخل أحمد أوناحي بدلاً من سفيان المرابط لإدارة الوقت.

على صعيد التكريم، حصل إسماعيل صباري على جائزة أفضل لاعب في المباراة بتقييم 7.9، نظراً لأدائه المميز الذي تجسد في تسجيله الهدف early ومشاركته الفاعلة حتى استبداله في الدقيقة 84





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كأس العالم 2026 المغرب اسكتلندا إسماعيل صباري كرة القدم

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