المجلس الثقافي البريطاني يواجه أزمة مالية تهدد باغلاق فروعه وتسريح موظفين في 11 دولة

تقرير لمكتب التدقيق الوطني البريطاني يحذر من أن المجلس الثقافي البريطاني، أحد أبرز أدوات القوة الناعمة البريطانية، يعاني من وضع مالي هش بسبب عجزه عن سداد قرض حكومي بقيمة 197 مليون جنيه إسترليني حصل عليه أثناء جائحة كورونا، مما يهدد بإغلاق فرو وبإجراءات تقشفية قد تشمل تسريح ربع العاملين.

يتخذ المجلس الثقافي البريطاني ، الذي تنتشر فروعه عبر العالم وخاصة في العالم العربي، من التعليم ليس مجرد مركز ثقافي فقط لتعلم اللغة الإنجليزية، وإنما مثّل ذراعا للقوة الناعمة البريطانية، حاله حال إذاعة بي بي سي اللندنية الشهيرة التي عرف العرب عبرها أخبار العالم، ووجهوا ساعاتهم وآذانهم نحوها لعقود.

في كل الدول العربية، يمثل المجلس صروحا للتأثير الثقافي والقوة الناعمة، لكنه يواجه خطر الإغلاق وفقا لتقرير لصحيفة الإندبندنت. يلفت التقرير إلى أن المجلس يواجه أزمة مالية وعجزا عن سداد قرض حكومي بقيمة 197 مليون جنيه إسترليني، أي قرابة 265 مليون دولار أمريكي، وربما يضطر لإغلاق بعض فروعه وتسريح موظفين في 11 دولة.

نشرت صحيفة الإندبندنت تقريرا صادرا عن مكتب التدقيق الوطني، حذر فيه من أن المجلس الثقافي البريطاني يواجه وضعا مالياً هشاً بعدما أخفق حتى الآن في سداد أصل قرض حكومي تبلغ قيمته 197 مليون جنيه إسترليني حصل عليه خلال جائحة كورونا. أوضح التقرير أن المؤسسة، التي تُعد إحدى أبرز أدوات القوة الناعمة البريطانية في الخارج، لا تزال تعاني من تداعيات الجائحة، ولم تتمكن سوى من سداد فوائد القرض منذ أبريل 2024، فيما لم تُسدَّد أي مبالغ من أصل الدين.

كانت الحكومة البريطانية قد قدمت للمجلس أول قرض بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني عام 2020 عبر وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية، قبل أن يرتفع إجمالي التمويل إلى 197 مليون جنيه إسترليني مع استمرار الضغوط المالية على المؤسسة. كشف التقرير أن خطة إعادة الهيكلة قيد المناقشة قد تتضمن إجراءات واسعة لخفض النفقات، من بينها الاستغناء عن نحو ربع العاملين وإغلاق مكاتب في 11 دولة، في حال حصولها على الموافقات الحكومية اللازمة.

أكد المجلس الثقافي البريطاني، في بيان، أنه يعمل على خفض التكاليف وزيادة الإيرادات بهدف تعزيز كفاءته التشغيلية والتكيف مع الظروف الاقتصادية المتغيرة





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