المركز الإعلامي الموحد للحج يعلن عن مواصلة أعمال التصعيد في موسم حج 1447هـ

المركز الإعلامي الموحد للحج أعلن عن مواصلة أعمال التصعيد في موسم حج 1447هـ، حيث تم تنفيذ الخطط الأمنية والمرورية بتصعيد ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفة في أوقات مبكرة، ونفرتهم إلى مزدلفة بيسر وسهولة، وعودتهم إلى مشعر منى بأمن وأمان وطمأنينة وانسيابية تامة. كما تم تنفيذ أنظمة وتعليمات الحج، والتزام ضيوف الرحمن بتنظيم التفويج، والكفاءة العالية في إدارة الحشود، بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة والجهات المعنية كافة، في تمكين ضيوف الرحمن من رمي جمرة العقبة وأداء طواف الإفاضة بأمان وسلاسة وطمأنينة.

28 مايو 2026 - 01:57 | آخر تحديث 28 مايو 2026 - 01:57عقد مركز العمليات الإعلامي الموحد للحج بوزارة الإعلام، اليوم، الإيجاز الصحفي الثالث الخاص بموسم حج هذا العام 1447هـ، بمشاركة ‏المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العميد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب، والمتحدث باسم وزارة الحج والعمرة الدكتور غسان بن راشد النويمي، والمتحدث باسم وزارة الصحة عبدالعزيز بن حسن عبدالباقي، والمتحدث باسم منظومة النقل والخدمات اللوجستية في موسم الحج عبدالعزيز بن عايض العتيبي.

وتحدث خلال الإيجاز الصحفي ‏المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العميد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب، مشيرًا إلى مواصلة ضيوف الرحمن أداء نسكهم بعد عودتهم إلى مشعر منى من عرفات ومزدلفة، في مشهد يعكس أثر الدعم اللامحدود وتوفير الإمكانات والممكنات ليؤدي ضيوف الرحمن نسكهم بيسر وسهولة والمحافظة على أمنهم وسلامتهم، في ظل تناغم أداء منظومة الحج في إدارة وتنظيم موسم الحج بمتابعة وإشراف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز.

وبين أنه تم تنفيذ الخطط الأمنية والمرورية بتصعيد ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفة في أوقات مبكرة، ونفرتهم إلى مزدلفة بيسر وسهولة، وعودتهم إلى مشعر منى بأمن وأمان وطمأنينة وانسيابية تامة، إلى جانب إسهام تنفيذ أنظمة وتعليمات الحج، والتزام ضيوف الرحمن بتنظيم التفويج، والكفاءة العالية في إدارة الحشود، بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة والجهات المعنية كافة، في تمكين ضيوف الرحمن من رمي جمرة العقبة وأداء طواف الإفاضة بأمان وسلاسة وطمأنينة. وقدم شكره لرجال الأمن بمختلف القطاعات الأمنية والعسكرية وكافة العاملين على خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، مؤكدا استمرار قوات أمن الحج، بالتكامل والانسجام مع الجهات المشاركة في موسم الحج كافة، في مواصلة مهامها في تنظيم أداء النسك خلال أيام التشريق، ومتابعة تطبيق أنظمة وتعليمات الحج حتى نهاية موسم الحج.

من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة الدكتور غسان بن راشد النويمي، أن أعمال التصعيد -بالتكامل مع الجهات المختصة- عكست فاعلية الخطط الأمنية والتنظيمية المعتمدة لنقل حجاج بيت الله الحرام من مكة المكرمة إلى المشاعر المقدسة، حيث تمت مواءمة خطط النقل والتفويج وفق رغبات الحجاج المختلفة؛ فتوجه نحو 60% من الحجاج إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية، فيما توجه نحو 40% منهم مباشرة إلى مشعر عرفات، واكتمل في صباح اليوم التاسع من ذي الحجة، بحمد الله، وصول حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر عرفات لقضاء يوم عرفة، وفق خطط التصعيد المعتمدة.

وبين أنه مع غروب الشمس، بدأت عمليات الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة بانسيابية، حيث قضى نحو 60% من الحجاج مبيتهم في مزدلفة، فيما بقي نحو 20% منهم إلى ما بعد منتصف الليل، في حين استكمل نحو 20% عبورهم المنظم عبر مشعر مزدلفة باتجاه مشعر منى والمسجد الحرام، وفق المسارات وجداول التفويج المعتمدة، لافتًا إلى أنه مع بدء أيام التشريق، وفي منشأة الجمرات، تواصل الفرق الميدانية في وزارة الحج والعمرة، بالتكامل مع شركاء المنظومة من الجهات المختصة، تنفيذ خطط تفويج ضيوف الرحمن وفق جداول زمنية دقيقة، تهدف إلى توزيع كثافات الحشود على الأدوار والمسارات المخصصة، ومتابعتها لحظة بلحظة.

وأفاد أنه لتمكين حجاج بيت الله من نسك الهدي، يعمل مشروع «أضاحي» بصفته نموذجًا تشغيليًا متكاملًا، وفق المعايير الشرعية والصحية، عبر مساحة تشغيلية تقارب مليون متر مربع، وبقدرة تشغيلية تتجاوز 800 ألف هدي خلال أيام النحر والتشريق، ومن خلال المنصة، يمكن للحجاج شراء الهدي والتوكيل بأدائه إلكترونيًا، بما يعزز كفاءة التنظيم، ويرفع مستوى الموثوقية. ونوه بالاستجابة المبكرة التي صنعت فارقًا كبيرًا في موسم الحج، حيث أسهمت الجهود التوعوية بمركز الاتصال الموحد 1966 في سرعة رصد العديد من الحالات، وتقديم الدعم الفوري لمعالجتها في مراحلها الأولى، قبل أن تؤثر على رحلة الحاج.

حيث استقبل المركز أكثر من (171) ألف اتصال، بمتوسط زمن استجابة بلغ (4) ثوان، إلى جانب إسهام الجهود التنظيمية والرقابية، في انخفاضٍ ملموسٍ في عدد الملاحظات الرقابية بنسبة أكثر من 39% مقارنة بالموسم الماضي، حيث نفذت فرق امتثال، حتى الآن أكثر من (95) ألف جولة رقابية ميدانية، شملت مرافق تقديم الخدمات؛ للتحقق من الالتزام بالاشتراطات والمعايير المعتمدة، ورصد الملاحظات ومعالجتها بشكل فوري حسب اتفاقيات تقديم الخدمة.

واستعرض أبرز المؤشرات الميدانية والتشغيلية لهذا الموسم، حيث سجلت بطاقة نسك أكثر من (4) ملايين عملية قراءة إلكترونية حتى الآن، بما أسهم في تعزيز كفاءة التحقق الميداني، ودعم سرعة التعامل مع بيانات الحجاج، فيما قدمت مراكز نسك عناية أكثر من (208) آلاف خدمة إرشادية وتوعوية للحجاج، لتوجيه ضيوف الرحمن إلى الخدمات المناسبة، مجددًا التأكيد على أهمية التزام الحجاج بجداول التفويج المعتمدة، وعدم مخالفة المسارات ووسائل النقل المحددة، وذلك لسلامتهم، وأهمية الاعتماد على القنوات الرسمية للحصول على المعلومات والخدمات، والتواصل مع مركز الاتصال الموحد 1966 أو مراكز «نسك عناية» للاستفادة من خدمات الدعم والإرشاد والمساندة، فيما يظل الإنجاز الحقيقي هو أن يشعر كل حاج أنه محل عناية واهتمام، نسأل الله أن يحفظ المملكة وقيادتها، ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرا





