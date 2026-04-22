المحكمة العليا الإسبانية تبرئ نيمار وجميع المتهمين في قضية انتقاله إلى برشلونة

أغلقت المحكمة العليا الإسبانية بشكل نهائي قضية انتقال النجم البرازيلي نيمار إلى نادي برشلونة عام 2013، وذلك بعد سنوات من التحقيقات والمحاكمات التي شابها الجدل والاتهامات ب الفساد و الاحتيال .

القضية التي عُرفت إعلاميًا باسم 'نيمار 2'، والتي تميزت بتراجع الادعاء العام عن الاتهامات الموجهة ضد نيمار ووالديه ورؤساء نادي برشلونة السابقين، ساندرو روسيل وجوزيب ماريا بارتوميو، بالإضافة إلى مسؤولين في نادي سانتوس البرازيلي وشركة 'دي أي اس' البرازيلية، انتهت بحكم نهائي يبرئ جميع الأطراف المتهمة من أي مخالفات قانونية. وقد استند الحكم النهائي إلى أن الوقائع التي تم تقديمها خلال المحاكمات لم تثبت وجود أي جريمة فساد في المعاملات التجارية أو عملية احتيال، سواء من قبل اللاعب أو ممثليه أو نادي برشلونة.

وأكدت المحكمة أن ما حدث كان مجرد قرار رياضي من نادي برشلونة يسعى لتأمين التعاقد مع اللاعب الشاب آنذاك، نيمار، وتسريع إتمام الصفقة في ظل المنافسة الشديدة من كبار الأندية الأوروبية الأخرى. وكانت شركة 'دي أي اس' البرازيلية، المالكة لحقوق نيمار في بداية مسيرته الكروية، هي الطرف الوحيد الذي استمر في المطالبة بالتعويضات، مدعية أن برشلونة ونيمار وعائلته ونادي سانتوس تواطأوا لإخفاء القيمة الحقيقية للصفقة بهدف الاحتيال عليها.

إلا أن المحكمة العليا رفضت هذه الادعاءات، معتبرة أنها لا تستند إلى أدلة قوية. تعود جذور القضية إلى عام 2015، عندما رفعت شركة 'دي أي اس' دعوى قضائية ضد برشلونة ونيمار وعائلته ونادي سانتوس، متهمة إياهم بالتواطؤ لإخفاء القيمة الحقيقية لصفقة الانتقال، والتي قدرت في البداية بـ 57.1 مليون يورو، بينما قدرت المحكمة الإسبانية الكلفة الفعلية بما لا يقل عن 83 مليون يورو.

كما اتهمت الشركة الأطراف المعنية بعدم إبلاغها بعقد حصري وُقّع عام 2011 بين اللاعب وبرشلونة، مما أدى إلى تشويه سوق الانتقالات. وكانت شركة 'دي أي اس' تطالب بتعويضات قدرها 35 مليون يورو، بعد أن حصلت على 6.8 ملايين يورو فقط من أصل 17.1 مليون يورو دُفعت رسميًا إلى نادي سانتوس.

يذكر أن هذه القضية تأتي في أعقاب قضية أخرى مرتبطة بصفقة انتقال نيمار، والمعروفة باسم 'نيمار 1'، والتي تتعلق بالتهرب الضريبي وانتهت بتسوية قضائية عام 2016، حيث دفع نادي برشلونة غرامة قدرها 5.5 ملايين يورو. وبهذا الحكم النهائي، تُغلق صفحة هذه القضية المعقدة التي استمرت لسنوات طويلة وأثارت جدلاً واسعًا في عالم كرة القدم





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

عقود الذهب بأعلى سعر منذ 7 سنوات بفعل ارتفاع المخاطرصعدت أسعار الذهب الفورية في تعاملات الثلاثاء، قرب أعلى مستوياتها في 7 سنوات عند 1722 دولارا للأونصة، مدفوعة بزيادة المخاطر العالمية نتيجة تفشي فيروس كورونا أسعار الذهب المسجلة اليوم، تعتبر الأعلى منذ مطلع 2013

Read more »

مصر.. السجن 25 عاما 'غيابيا' للقائم بأعمال مرشد الإخوانمصر.. السجن 25 عاما 'غيابيا' للقائم بأعمال مرشد الإخوان وفق ما نقلته بوابة أخبار اليوم'قضت محكمة جنايات المنيا بمعاقبة نائب مرشد الإخوان (القائم بأعمال المرشد حاليا) محمود عزت و7 آخرين بالسجن المؤبد غيابي فيما عاقبت 8 بالسجن 5 سنوات

Read more »

تركيا.. مبيعات العقارات للأجانب تتجاوز 220 ألف وحدةحققت مبيعات العقارات إلى الأجانب في تركيا، ارتفاعاً متواصلاً خلال الفترة بين عامي 2013 - 2020، حتى بلغت 220 ألف و351 عقار بحلول نهاية العام المنصرم بلغت العقارات المباعة للأجانب، 12 ألف و181، خلال عام 2013، لترتفع إلى 45 ألف و483، بحلول عام 2019

Read more »

القضاء الفرنسي ينظر في 'جرائم' نظام الأسد في سورياالقضاء الفرنسي ينظر في 'جرائم' نظام الأسد في سوريا رفعت منظمات سورية غير حكومية، دعوى أمام القضاء الفرنسي، ضد نظام بشار الأسد بتهمة 'ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بينها استخدام أسلحة كيماوية'.

Read more »

السعودية تُقر موازنة 2022 بقيمة 254.7 مليار دولارالسعودية تُقر موازنة 2022 بقيمة 254.7 مليار دولار أعلنت السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، موازنة لعام 2022 بإجمالي نفقات تبلغ 955 مليار ريال (254.7 مليار دولار)، بانخفاض 3.5 بالمئة عن تقديرات 2021.

Read more »

إثيوبيا تفسخ عقد شركة صينية للتنقيب عن النفط والغازأعلنت الحكومة الإثيوبية فسخ عقد للتنقيب عن النفط و الغاز مع شركة صينية تعمل في البلاد منذ عام 2013 بسبب 'عجزها المالي والتنظيمي'

Read more »