المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي يكشف عن تصدر ثلاث محافظات في منطقة عسير قائمة 'الأكثر جودة هواء' للربع الأول من عام 2026، فيما كانت منطقة حائل الأنقى هواءً العام الماضي. تم اختيار المنطقة بناءً على قراءات لتقارير 240 محطة لمراقبة جودة الهواء موزعة في جميع مدن المملكة، تُرسل بياناتها آليًّا إلى غرفة الرصد المركزية. معايير المركز الفنية، التي تأخذ في الاعتبار متوسط عدد محطات الرصد في المدن وفقًا لحجم الأنشطة والكثافة العمرانية، منوهًا بأن عملية التقييم تأخذ بالاعتبار انتظام عمليات الرصد على مدار اليوم، وجودة ودقة البيانات المسجلة، إضافة إلى انخفاض نسبة الأعطال التي قد تؤثر على نتائج القياس.

المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي يكشف عن تصدر ثلاث محافظات في منطقة عسير قائمة 'الأكثر جودة هواء' للربع الأول من عام 2026، فيما كانت منطقة حائل الأنقى هواءً العام الماضي .

الدكتور محمد الدغريري، المدير العام لنمذجة وتحليل البيانات البيئية بالمركز، أوضح أن محافظات تنومة وسراة عبيدة والحرجة حصلت على أعلى مؤشرات الجودة لنقاوة الهواء، حسب تصنيف المركز المعتمد على المرجعية المعيارية للوكالة الأمريكية لحماية البيئة USEPA والمرجعية المعيارية للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية GCCs. تم اختيار المنطقة بناءً على قراءات لتقارير 240 محطة لمراقبة جودة الهواء موزعة في جميع مدن المملكة، تُرسل بياناتها آليًّا إلى غرفة الرصد المركزية.

معايير المركز الفنية، التي تأخذ في الاعتبار متوسط عدد محطات الرصد في المدن وفقًا لحجم الأنشطة والكثافة العمرانية، منوهًا بأن عملية التقييم تأخذ بالاعتبار انتظام عمليات الرصد على مدار اليوم، وجودة ودقة البيانات المسجلة، إضافة إلى انخفاض نسبة الأعطال التي قد تؤثر على نتائج القياس. تم بدء إعلان المركز عن مؤشرات قياس جودة الهواء بنهاية عام 2024 حيث كانت مدينة أبهاء الأنقى، في حين تصدرت للمرة الأولى منطقة حائل في العام التالي تزامنًا مع اختيارها مدينة صحية من قبل منظمة الصحة العالمية.

المركز يعمل على تحسين مؤشرات قياس جودة الهواء عبر مشاريع واعدة للربط مع عدة جهات حكومية وخاصة لتوفير بيانات أكثر شمولية ودقة لقياس جودة الهواء في كل مدينة





almowatennet / 🏆 15. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي تصدر ثلاث محافظات في منطقة عسير قائمة 'الأكثر الربع الأول من عام 2026 منطقة حائل الأنقى هواءً العام الماضي تقارير 240 محطة لمراقبة جودة الهواء محطات الرصد المركزية انتظام عمليات الرصد على مدار اليوم وجودة ودقة البيانات المسجلة انخفاض نسبة الأعطال التي قد تؤثر على نتائج الق

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

8 ميداليات سعودية في افتتاحية دورة اﻷلعاب الخليجيةحققت المنتخبات السعودية، المشاركة في دورة الألعاب الخليجية الرابعة «الدوحة 2026»، 8...

Read more »

نقاد وملحنون لـ«عكاظ»: «صوت مصر» لقب تاريخي خارج منافسة الحاضرعاد لقب «صوت مصر» ليتصدر المشهد الغنائي مجدداً، مع انطلاق موسم حفلات وألبومات صيف 2026،...

Read more »

الأجندة اليومية للنشرة العربية ـ الخميس 14 مايو 2026تجدون تاليا المتابعات الإخبارية والتقارير الخاصة بأجندة النشرة العربية ليوم الخميس 14 مايو/ أيار 2026.

Read more »

«الإحصاء»: أسعار الجملة في السعودية ترتفع 3.3% خلال أبريل 2026«الإحصاء»: أسعار الجملة في السعودية ترتفع 3.3% خلال أبريل 2026

Read more »

بعد 16 عاماً.. مكي وماجد الكدواني يعيدان «ثنائية العمر»يبدو أن عام 2026 سيشهد الحدث الأبرز في السينما الكوميدية المصرية، حيث يستعد الفنان أحمد...

Read more »

في غياب الأزوري... شركة إيطالية تتولى تنظيم حفلات افتتاح كأس العالم 2026قد تكون إيطاليا غائبة عن أرض الملعب في كأس العالم لكرة القدم 2026، لكنها ستضع بصمتها في البطولة؛ إذ سيقوم «ستوديو باليتش وندر» بإخراج حفلات افتتاح مترابطة ستقام

Read more »