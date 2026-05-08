المركز الوطني للأرصاد يوقع استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من عشر مناطق بينها جازان ومكة والرياض، مع رياح نشطة مثيرة للغبار. كما توقع رياحاً تصل سرعتها إلى 50 كم/ساعة وارتفاعاً للأمواج في البحر الأحمر والخليج العربي خاصة باتجاه خليج العقبة.

كما توقع رياحاً تصل سرعتها إلى 50 كم/ساعة وارتفاعاً للأمواج في البحر الأحمر والخليج العربي خاصة باتجاه خليج العقبة. توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم- بمشيئة الله تعالى- أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض، وتمتد هذه التأثيرات إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على بعض مناطق الجوف والحدود الشمالية. وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة تتراوح بين 20 - 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة، وتتراوح السرعة على الجزء الجنوبي بين 12 - 30 كم/ساعة.

وارتفاع الموج سيبلغ من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، بينما يصل إلى أكثر من مترين في اتجاه خليج العقبة، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي. وحالة البحر ستكون متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط، وتكون مائجة باتجاه خليج العقبة، في حين ستكون خفيفة إلى متوسطة الموج على الجزء الجنوبي.

وفيما يتعلق بالخليج العربي، ستكون حركة الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، حيث تصل السرعة إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة. بينما في الجزء الجنوبي، ستكون الرياح من شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 12 - 35 كم/ساعة. وارتفاع الموج سيكون من نصف المتر إلى متر ونصف، وقد يصل إلى مترين ونصف مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة





