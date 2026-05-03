المرأة السعودية تواصل دورها الفاعل في مبادرة طريق مكة بمطار إسطنبول

تأكيد على دور المرأة السعودية المحوري في تسهيل إجراءات الحجاج ضمن مبادرة طريق مكة في مطار إسطنبول، وتقديم خدمات متميزة لضيوف الرحمن.

تواصل المرأة السعودية إثبات حضورها القوي والمؤثر في منظومة العمل المتميزة لمبادرة طريق مكة في مطار إسطنبول الدولي، وذلك من خلال دورها الحيوي في استقبال الحجاج الكرام وتنظيم تدفقهم بشكل سلس وفعال، وإنجاز كافة الإجراءات اللازمة لهم بيسر وسهولة.

هذا الدور المحوري يأتي في إطار بيئة عمل دقيقة التنظيم ومنسقة بشكل كامل، مما يعكس التزام المملكة العربية السعودية بتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وتسهيل رحلتهم الإيمانية. المبادرة، التي أطلقتها وزارة الداخلية في عام 2017، بالتعاون والتنسيق مع العديد من الجهات الحكومية ذات الصلة، قد قدمت خدماتها حتى الآن لأكثر من مليون ومائة وأربعة وخمسين ألفًا وتسعمائة وأربعة وتسعين حاجًا، مما يؤكد نجاحها الكبير وأثرها الإيجابي على تجربة الحجاج.

إن مشاركة الكوادر النسائية السعودية في مبادرة طريق مكة ليست مجرد إضافة نوعية، بل هي تجسيد لرؤية المملكة الطموحة في تمكين المرأة وإبراز دورها الفاعل في مختلف المجالات، بما في ذلك خدمة الحجاج والمعتمرين. فالمرأة السعودية، بفضل كفاءتها والتزامها، تساهم بشكل كبير في تسهيل رحلة الحجاج منذ لحظة مغادرتهم أوطانهم وحتى وصولهم إلى الأراضي المقدسة.

فهي تعمل بجد وإخلاص في استقبال الحجاج داخل صالة المبادرة، وتوجيههم إلى المسارات المخصصة، وتقديم المساعدة اللازمة لهم في استكمال الإجراءات المختلفة، مما يساهم في تحقيق انسيابية الحركة وتجنب الازدحام. كما تقوم الكوادر النسائية بدور هام في تنظيم تدفق الحجاج داخل الصالة، ومتابعة سير الإجراءات وفقًا للخطط المعتمدة، مما يضمن كفاءة الأداء والحفاظ على انتظام العمل في جميع المراحل. هذا العمل الدؤوب يعكس مستوى عالٍ من الجاهزية التشغيلية للمبادرة، وقدرتها على التعامل مع أعداد كبيرة من الحجاج بكفاءة وفعالية.

تعتبر مبادرة طريق مكة نموذجًا فريدًا للتعاون والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية، حيث تعمل وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارات الخارجية والصحة والحج والعمرة والإعلام، بالإضافة إلى الهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) والهيئة العامة للأوقاف وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن والمديرية العامة للجوازات، وبالشراكة الرقمية مع مجموعة STC، لتقديم خدمات متكاملة ومتميزة لضيوف الرحمن. تهدف المبادرة إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للحجاج، وتسهيل الإجراءات في بلدانهم، وتوفير تجربة منظمة وميسرة منذ نقطة المغادرة وحتى الوصول إلى الأراضي المقدسة.

هذا التطور المستمر في منظومة خدمات الحج يعكس التزام المملكة العربية السعودية بتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وتوفير بيئة آمنة ومريحة لهم لأداء مناسك الحج والعمرة. إن مبادرة طريق مكة ليست مجرد برنامج لتقديم الخدمات، بل هي تعبير عن كرم الضيافة السعودية وعنايتها بضيوف الرحمن، وهي رسالة سلام ومحبة للعالم أجمع





