المشتري الرئيس تفتح باب التأهيل لمشروعات تخزين الطاقة بسعة 12,000 ميجاواط ساعة

أعلنت الشركة السعودية لشراء الطاقة، المعروفة بـ ' المشتري الرئيس '، تحت إشراف وزارة الطاقة ، عن فتح باب التأهيل للمنافسة على المجموعة الثانية من مشروعات أنظمة تخزين الطاقة بتقنية البطاريات ، بالإضافة إلى مشروعات الطاقة المتجددة وأنظمة تخزين الطاقة المستقبلية.

يمثل هذا الإعلان خطوة محورية في مسيرة المملكة نحو تحقيق أهدافها الطموحة في مجال الطاقة المتجددة وتنويع مصادرها. تتضمن المجموعة الثانية ستة مشروعات ضخمة تعتمد على نموذج البناء والتملك والتشغيل (BOO)، مما يتيح للتحالف الفائز بكل مشروع امتلاك نسبة 100% من شركة المشروع المسؤولة عن تطوير وتشغيل مشروع تخزين الطاقة المستقل (ISP).

هذه المشروعات ليست مجرد إضافة لسعة تخزين الطاقة، بل هي استثمار استراتيجي في مستقبل الطاقة بالمملكة، وتهدف إلى تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة المتجددة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. تتميز هذه المشروعات بقدرة إجمالية تبلغ 3000 ميجاواط، ومدة تخزين تصل إلى 4 ساعات، وبسعة إجمالية هائلة تبلغ 12,000 ميجاواط ساعة. وتتوزع هذه المشروعات على مناطق مختلفة من المملكة، مما يعكس التزام 'المشتري الرئيس' بتوزيع فوائد الطاقة المتجددة على نطاق واسع.

وتشمل المشروعات: مشروع سمحة لتخزين الطاقة بتقنية البطاريات في منطقة القصيم بقدرة 500 ميجاواط وسعة 2000 ميجاواط ساعة، ومشروع الليث في منطقة مكة المكرمة بنفس القدرة والسعة، ومشروع الحناكية في منطقة المدينة المنورة، ومشروع خليص في منطقة مكة المكرمة، ومشروع الصداوي في المنطقة الشرقية، ومشروع عشيرة في منطقة مكة المكرمة، وكلها بقدرة 500 ميجاواط وسعة 2000 ميجاواط ساعة. هذا التوزيع الجغرافي يضمن استفادة مناطق متعددة من هذه المشروعات، ويعزز من مرونة الشبكة الكهربائية الوطنية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام تقنية البطاريات في تخزين الطاقة يمثل حلاً فعالاً للتغلب على التحديات المرتبطة بتقطع مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وتأتي هذه الخطوة في سياق البرنامج الوطني للطاقة المتجددة (NREP)، الذي يهدف إلى زيادة مساهمة الطاقة المتجددة وأنظمة تخزين الطاقة في مزيج الطاقة الوطني لتصل إلى حوالي 50% بحلول عام 2030، مع الأخذ في الاعتبار النمو المتوقع في الطلب على الكهرباء.

'المشتري الرئيس' لم تكتفِ بفتح باب التأهيل لمشروعات تخزين الطاقة، بل قامت أيضًا بفتح باب التأهيل لمشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وأنظمة تخزين الطاقة المستقبلية، والتي سيتم طرحها في وقت لاحق. هذا يدل على رؤية شاملة ومتكاملة لتطوير قطاع الطاقة في المملكة. إن هذه المشروعات تمثل فرصة استثمارية هائلة للشركات المحلية والدولية المتخصصة في مجال الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة، وتساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في مجال الاستدامة والتنويع الاقتصادي.

للحصول على مزيد من التفاصيل والمعلومات حول هذه المشروعات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لـ 'المشتري الرئيس': https://powersaudiarabia.com.sa. إن مستقبل الطاقة في المملكة يبدو واعدًا بفضل هذه المبادرات الطموحة والجهود المستمرة لتطوير قطاع الطاقة المتجددة





