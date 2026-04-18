المدرب اليوناني جورجيوس دونيس يقود المنتخب السعودي خلفاً لرينارد

مصادر مطلعة تكشف عن اتفاق نهائي بين الاتحاد السعودي لكرة القدم والمدرب اليوناني جورجيوس دونيس لتولي قيادة المنتخب السعودي خلفًا للمدرب الفرنسي هيرفي رينارد، وذلك استعدادًا للاستحقاقات القادمة وعلى رأسها كأس العالم 2026.

أفادت مصادر مطلعة لصحيفة الشرق الأوسط بأن الاتحاد السعودي لكرة القدم قد توصل إلى اتفاق نهائي مع المدرب اليوناني جورجيوس دونيس ، المدير الفني الحالي لنادي الخليج، لقيادة المنتخب السعودي خلال المرحلة القادمة. ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن هذا القرار خلال اليومين المقبلين، بعد الانتهاء من كافة التفاصيل المتعلقة بتوقيع العقد. يأتي هذا التغيير كجزء من عملية إعادة ترتيب الجهاز الفني للمنتخب، استعدادًا للاستحقاقات القادمة، وعلى رأسها نهائيات كأس العالم 2026 .

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن دونيس سيخلف المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، ليصبح بذلك المدرب رقم 60 في تاريخ المنتخب السعودي. وقد تزامن هذا التطور مع إعلان المدرب الفرنسي هيرفي رينارد لوكالة فرانس برس عن إعفائه من مهامه كمدرب للمنتخب السعودي، وذلك قبل شهرين فقط من انطلاق كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وأكد رينارد، الذي عاد لقيادة "الأخضر" في أواخر عام 2024، نبأ إقالته بالإيجاب، عندما سُئل مباشرة عن الأمر. وقال في تصريح هاتفي: "هذه هي كرة القدم... السعودية تأهلت سبع مرات إلى كأس العالم، بينها مرتان معي. والمدرب الوحيد الذي خاض التصفيات وكأس العالم هو أنا، وذلك في 2022. على الأقل سيبقى هذا الفخر". يعكس هذا التصريح تقبلاً للأمر الواقع، مع تذكير بما حققه خلال فترتيه مع المنتخب، خاصة قيادته "الأخضر" في مونديال قطر 2022. وكان رينارد قد عاد لتدريب المنتخب السعودي بعد تجربة غير ناجحة مع المنتخب الفرنسي للسيدات، وتمت إعادته في خريف 2024 عقب إقالة المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، الذي تولى المهمة في 2023 وأُقيل بعد سلسلة من النتائج المخيبة، أبرزها الخسارة أمام اليابان في التصفيات. على الرغم من نجاح المنتخب السعودي في التأهل إلى كأس العالم للمرة السابعة في تاريخه والثالثة على التوالي، إلا أن الفترة التي أعقبت التأهل شهدت تراجعًا ملحوظًا في الأداء والنتائج. خرج الفريق من نصف نهائي كأس العرب 2025، وتعرض لخسارة ثقيلة أمام مصر (0-4) وديًا، ثم خسر أمام صربيا (1-2) في مارس الماضي. ويقع المنتخب السعودي في مجموعة صعبة في كأس العالم تضم إسبانيا، والأوروغواي، والرأس الأخضر. في ظل هذه المعطيات، برز اسم دونيس كخيار متاح، نظرًا لمعرفته المسبقة بالكرة السعودية وخبرته الطويلة في المنطقة. وتشير التوقعات إلى أن دونيس سيبدأ مهامه رسميًا في 22 مايو المقبل، بعد انتهاء الموسم المحلي، وسيتولى قيادة تحضيرات المنتخب لكأس العالم. ستكون أولى مهامه الإشراف على المباراة الودية المرتقبة أمام الإكوادور. يمتلك دونيس، البالغ من العمر 56 عامًا، خبرة واسعة في مجال التدريب، حيث سبق له الإشراف على أندية سعودية عديدة منها الهلال (2015-2016)، والوحدة (2021 و2023-2024)، والفتح (2022-2023)، قبل أن يتعاقد مع الخليج في عام 2024. كما تمتد مسيرته كلاعب إلى أندية أوروبية مثل باناثينايكوس اليوناني وبلاكبيرن روفرز الإنجليزي، قبل أن يتحول إلى عالم التدريب. وفي سياق متصل بإعادة هيكلة منظومة المنتخبات، تشير المصادر إلى وجود مفاوضات مع فهد المفرج، المدير التنفيذي لنادي الهلال، للانضمام إلى إدارة المنتخب السعودي الأول، بالإضافة إلى مفاوضات مع حامد البلوي، الذي سبق له العمل في ناديي الاتحاد والخلود، للعمل ضمن إدارة المنتخبات السنية. هذه التحركات لا تزال في طور التفاوض ولم يتم حسمها بشكل نهائي، ومن المتوقع الإعلان عن أي اتفاقات محتملة بنهاية الموسم الحالي، وذلك في إطار خطة شاملة لإعادة بناء الهيكل الفني والإداري للمنتخبات السعودية بما يتناسب مع المرحلة المقبلة والاستحقاقات القارية والدولية





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

