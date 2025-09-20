المركز الوطني للأرصاد يتوقع أمطاراً رعدية على مناطق واسعة وجريان سيول

توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية غزيرة وجريان سيول على مناطق مختلفة من المملكة، مع تحذيرات بشأن حالة البحر والرياح في البحر الأحمر والخليج العربي.

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة ال طقس اليوم، بمشيئة الله تعالى، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على مناطق واسعة من المملكة العربية السعودية. هذه ال أمطار ، المتوقعة أن تكون مصحوبة بزخات من البرد و رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، ستؤدي إلى جريان ال سيول في بعض المناطق. تشمل المناطق التي من المتوقع أن تتأثر بشكل كبير بهذه الظواهر الجوية: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة. بينما يُتوقع أن تكون ال أمطار خفيفة إلى متوسطة في منطقة نجران.

كما لا يستبعد المركز الوطني للأرصاد تكوّن الضباب خلال الفترة نفسها، سواءً على المناطق التي ستشهد هطول الأمطار أو على المنطقة الشرقية. هذا التحذير يأتي في إطار الجهود المبذولة لتقديم المعلومات الدقيقة للمواطنين والمقيمين، وتوعيتهم بالمخاطر المحتملة لتغيرات الطقس. يُنصح باتخاذ الاحتياطات اللازمة والابتعاد عن المناطق التي قد تشهد جريان السيول أو تراكم الغبار، والالتزام بتعليمات السلامة الصادرة عن الجهات المختصة.\في سياق متصل، أشار التقرير إلى تفاصيل حركة الرياح وارتفاع الأمواج في كل من البحر الأحمر والخليج العربي. بالنسبة للبحر الأحمر، من المتوقع أن تكون حركة الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة تتراوح بين 15 و 40 كيلومترًا في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط من البحر، في حين ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة تتراوح بين 10 و 25 كيلومترًا في الساعة. ومع ذلك، من المتوقع أن تزيد سرعة الرياح لتصل إلى أكثر من 50 كيلومترًا في الساعة مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. أما فيما يتعلق بارتفاع الموج، فمن المتوقع أن يتراوح بين نصف متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، وبين نصف متر إلى متر، مع ارتفاع يصل إلى أكثر من مترين في الجزء الجنوبي بالتزامن مع السحب الرعدية. وبناءً على ذلك، يُتوقع أن يكون البحر خفيفًا إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط، في حين أنه سيكون خفيفًا إلى متوسط الموج، ويصل إلى مائج مع تشكل السحب الرعدية على الجزء الجنوبي. أما بالنسبة للخليج العربي، فمن المتوقع أن تكون حركة الرياح السطحية شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 15 و 30 كيلومترًا في الساعة، مع ارتفاع الموج بين نصف متر ومتر ونصف المتر، مما يجعل حالة البحر خفيفة إلى متوسط الموج.\لذلك، يُشدد على ضرورة متابعة التحديثات الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد أولاً بأول، والاطلاع على التحذيرات والتنبيهات التي قد تصدر لتفادي أي مخاطر محتملة. كما يجب على الأفراد توخي الحذر عند التنقل في المناطق المتأثرة، والابتعاد عن الأماكن المعرضة للسيول أو العواصف الرملية. ينصح بتجهيز الأدوات اللازمة للتعامل مع الظروف الجوية السيئة، مثل معاطف المطر، والأحذية المقاومة للماء، والنظارات الشمسية لحماية العينين من الغبار، بالإضافة إلى التأكد من سلامة المركبات والتأكد من جاهزيتها للقيادة في الظروف الجوية الصعبة. يجب على الجميع الالتزام بالإجراءات الوقائية واتباع تعليمات السلامة الصادرة عن الدفاع المدني والجهات المختصة لضمان سلامتهم وسلامة الآخرين. تذكر دائماً أن السلامة تأتي في المقام الأول، وأن اتخاذ الاحتياطات اللازمة هو أفضل وسيلة للتعامل مع تقلبات الطقس





