المحكمة العسكرية اللبنانية تنظر في طلب إطلاق سراح فضل شاكر

المحكمة العسكرية في لبنان تنظر حالياً في طلب إطلاق سراح الفنان فضل شاكر بناءً على حكم براءة سابق وشهادات ضباط تؤكد عدم مشاركته في أحداث 2013، مع دعم الطلب بتقارير طبية تظهر معاناته من أمراض مزمنة

بناءً على ال براءة الصادرة وأقوال الضباط.. المحكمة العسكرية ال لبنان ية تنظر في طلب إطلاق سراح الفنان فضل شاكر . الطلبقدمته محاميته الدكتورة أماتا مبارك، مدعوماً بتقارير طبية تظهر حاجته إلى رعاية صحية مستمرة بسبب مرض السكري ومضاعفات أخرى.

وتستند الدعوة إلى التطورات القانونية الأخيرة في ملفات الفنان، خصوصاً حكم البراءة الصادر في مايو الماضي من تهمة محاولة قتل الشيخ هلال حمود خلال أحداث 2013 في صيدا، بالإضافة إلى شهادات عدد من كبار ضباط الجيش اللبناني الذين أكدوا أمام المحكمة عدم مشاركة فضل شاكر في أحداث معركة عبرا التي وقعت عام 2013. وأكد الشهود أن الفنان لم يكن طرفاً في المواجهات العسكرية، ولم توجد أدلة على تمويله أو دعمه لأي مجموعات مسلحة، موضحين أن المجموعة المرافقة له آنذاك كانت مخصصة لحمايته الشخصية وليست ذات طابع عسكري.

ورفقت المحامية الطلب بتقارير طبية تشير إلى معاناته من السكري المزمن ومشاكل في النظر وآلام في العظام بسبب ظروف إقامته في المخيم خلال السنوات الماضية. بناءً على هذه التقارير، قررت المحكمة تشكيل لجنة طبية لفحص مستقل ومراجعة حالته تحضيراً لقرار نهائي. ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلستها القادمة في 23 يونيو، لكن مصادر قانونية تقول إن قرار إخلاء السبيل قد يصدر قبل الجلسة أو خلالها إذا استكملت الإجراءات.

وأضافت المصادر أن القرار قد يشترط منع السفر والالتزام بحضور الجلسات عند الطلب حتى استكمال نظر الملفات القضائية المتبقية





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فضل شاكر المحكمة العسكرية إطلاق سراح براءة أمراض سكري أحداث 2013 لبنان

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