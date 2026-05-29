المجموعة السعودية للاتصالات تعرب عن تبريكاتها لموسم الحج المتميز

أعربت المجموعة السعودية للاتصالات عن تبريكاتها لموسم الحج المتميز الذي حققه هذا العام، وتعربت عن امتنانها لجهود المملكة العربية السعودية في تقديم تجربة حج استثنائية لضيوف الرحمن القادمين من مختلف أنحاء العالم.

رفع الأمير محمد بن خالد بن عبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة مجموعة stc أسمى آيات التهاني وال تبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بمناسبة النجاح الاستثنائي ل موسم الحج لعام 1447هـ.

وأضاف أن أسمي ونيابة عن جميع منسوبي مجموعة stc أرفع باسمي أسمى آيات التهاني والتبريكات للشعب السعودي والأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ونجاح موسم الحج، والذي يعكس جهود المملكة العربية السعودية بتقديم تجربة حج استثنائية لضيوف الرحمن القادمين من مختلف أنحاء العالم. كما أعرب عن بالغ الامتنان والتقدير للاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لخدمة ضيوف الرحمن وتيسير أداء مناسك الحج، سائلين المولى عز وجل أن يديم على المملكة أمنها واستقرارها وازدهارها، وأن يحفظ قيادتها وشعبها.

ومن جانبه قال عليان الوتيد الرئيس التنفيذي لمجموعة stc أتقدم بخالص التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بمناسبة النجاح المتميز الذي حققه موسم الحج لعام 1447هـ. وتلتزم مجموعة stc بتوفير منظومة رقمية ذكية ومتكاملة تُمكّن ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، وتسهم في تقديم خدمات اتصال موثوقة وعالية الجودة طوال الموسم.

وأضاف أن يعكس هذا النجاح الجهود المتواصلة والدعم المستمر من قيادتنا الرشيدة لتطوير البنية التحتية الرقمية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، بما يمكّن المجموعة من دعم ملايين الحجاج سنوياً بخدمات اتصال متقدمة. وقد أسهمت جاهزية مجموعة stc لموسم الحج في توفير خدمات اتصال موثوقة وتحسين تجربة ضيوف الرحمن القادمين من مختلف أنحاء العالم.

وخلال موسم الحج لهذا العام، شغّلت المجموعة شبكة واسعة من مواقع التغطية الداخلية والخارجية، إلى جانب نشر عدد كبير من نقاط الاتصال بشبكات واي فاي، وتعزيز البنية التحتية لشبكات الجيلين الرابع والخامس بهدف تلبية مستويات الطلب العالية خلال أوقات الذروة. وواصلت المجموعة تحسين جودة الشبكة وإضافة مواقع جديدة في المشاعر المقدسة، بما أسهم في توفير تغطية واسعة وموثوقة دعمت تجربة الحجاج خلال الموسم





