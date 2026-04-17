المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يحذر من تصاعد غير مسبوق في الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين

بيان للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بمناسبة يوم الأسير الوطني يؤكد على الظروف القاسية التي يواجهها آلاف الأسرى، محملاً إسرائيل مسؤولية جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وداعياً المجتمع الدولي للتدخل الفوري.

في الذكرى السنوية ليوم الأسير الفلسطيني، الموافق السابع عشر من أبريل من كل عام، يطلق المركز الفلسطيني ل حقوق الإنسان تحذيراً شديد اللهجة من تفاقم غير مسبوق في الانتهاكات الممارسة بحق الأسرى في السجون الإسرائيلية. هذه الانتهاكات، التي ترقى في كثير من جوانبها إلى مصاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، تشمل أشكالاً بشعة من التعذيب ، و الإخفاء القسري ، والاعتقال التعسفي، مما يعرض حياة الآلاف من الأسرى الفلسطينيين لخطر جسيم.

تستند هذه الادعاءات إلى شهادات ميدانية موثقة تم جمعها من معتقلين ومفرج عنهم، تكشف عن تعرضهم لممارسات وحشية تتضمن الضرب المبرح، والحرمان الممنهج من النوم، والتجويع المتعمد، والإهمال الطبي الذي يؤدي إلى تدهور صحي خطير، وصولاً إلى الاعتداءات ذات الطابع الجنسي. هذه المعاملة تتم في ظروف احتجاز لا إنسانية، حيث تعاني السجون من الاكتظاظ الشديد، مما يفاقم من الأوضاع الصحية والنفسية للأسرى.

يشير المركز إلى أن مئات المعتقلين يتعرضون للعزلة التامة، ويُحرمون من أي تواصل مع عائلاتهم، أو محاميهم، أو حتى ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر. كما تتواصل السلطات الإسرائيلية في سياسة الإخفاء القسري لمصير مئات المعتقلين، مما يضيف بعداً آخر للمعاناة ويزيد من قلق الأسر حول مصير أبنائهم. هذه الممارسات ليست حالات فردية منعزلة، بل تمثل جزءاً لا يتجزأ من سياسة ممنهجة اتخذت منحى تصاعدياً خطيراً بشكل غير مسبوق منذ السابع من أكتوبر 2023. وتشمل هذه السياسة حملات اعتقال جماعية واسعة طالت مختلف شرائح المجتمع الفلسطيني، ولم تستثنِ النساء والأطفال، بل امتدت لتشمل العاملين في القطاعات الحيوية.

إن تزايد أعداد الوفيات داخل السجون الإسرائيلية يمثل مؤشراً آخر على خطورة الأوضاع. وتشير بيانات نادي الأسير الفلسطيني إلى وفاة 89 معتقلاً منذ أكتوبر 2023، مع وجود مؤشرات قوية على أن العدد الحقيقي قد يكون أعلى من ذلك بكثير، خاصة في ظل احتجاز إسرائيل لجثامين 97 أسيراً توفوا داخل السجون، وغياب الشفافية الكاملة حول مصير العديد من الأسرى الآخرين.

وتتجاوز الانتهاكات حد سوء المعاملة والإهمال لتصل إلى سن تشريعات عقابية خطيرة، مثل القانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي مؤخراً، والذي يفتح الباب أمام فرض عقوبة الإعدام على المعتقلين الفلسطينيين. وقد أقر هذا القانون بأغلبية 62 صوتاً مقابل 48 صوتاً معارض وامتناع نائب واحد، وسط تأييد واضح من أحزاب اليمين الإسرائيلية. أمام هذه الانتهاكات الجسيمة، يوجه المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان نداءً عاجلاً للمجتمع الدولي للتدخل الفوري.

ويشمل هذا النداء ضرورة فرض عقوبات صارمة على إسرائيل، ووقف تزويدها بالسلاح، والعمل على ضمان الإفراج عن المعتقلين المحتجزين تعسفياً، وتمكين المنظمات الدولية المعنية من الوصول إلى كافة مراكز الاحتجاز لتقييم الأوضاع. كما يطالب المركز المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيقات جدية وشاملة في الجرائم المرتكبة بحق الأسرى الفلسطينيين، ومحاسبة المسؤولين عنها لضمان عدم إفلاتهم من العقاب. يذكر أن أكثر من 9600 أسير فلسطيني، بينهم 350 طفلاً و73 سيدة، يقبعون حالياً في السجون الإسرائيلية، ويعانون من ظروف قاسية تنتهك أبسط حقوق الإنسان.





الأسرى الفلسطينيين حقوق الإنسان الانتهاكات الإسرائيلية التعذيب الإخفاء القسري

