المركز الإقليمي للتغير المناخي يتوقع تطور ظاهرة النينيو وتأثيرها على أجواء المملكة حتى أكتوبر 2026

أصدر المركز الإقليمي للتغير المناخي تقريراً يشير إلى احتمال تطور ظاهرة النينيو خلال الأشهر المقبلة، مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة وزيادة هطول الأمطار في غرب المملكة وارتفاع مخاطر السيول خلال الخريف.

أصدر المركز الإقليمي للتغير ال مناخ ي تقريراً مفصلاً حول توقعات تأثير ظاهرة النينيو (التذبذب الجنوبي ENSO) على أجواء المملكة العربية السعودية خلال الأشهر الأربعة المقبلة. أوضح التقرير أن الظاهرة تمر حالياً بمرحلة حيادية، استناداً إلى أحدث الأرصادات ال مناخ ية حتى تاريخ 05 مايو 2026م.

وقد بلغ مؤشر Niño 3.4 قيمة (+0.39) درجة مئوية، وهي ضمن النطاق الحيادي الذي يتراوح بين (-0.80) و(+0.80) درجة مئوية. ولكن التوقعات الشهرية تشير إلى احتمال مرتفع جداً لتطور ظروف النينيو اعتباراً من مايو، مع توقع تجاوز حاجز (+0.8) درجة مئوية، واستمرار الارتفاع التدريجي حتى أكتوبر 2026م، حيث من المتوقع أن تبلغ الفروقات (+2.8) درجة مئوية





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ظاهرة النينيو التغير المناخي المملكة العربية السعودية هطول الأمطار موجات الحر

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