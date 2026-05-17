المستشار الألماني يثير أزمة برلين وواشنطن: لن يوصي أبناءه بالذهاب إلى الولايات المتحدة للتعلم والعمل

المستشار الألماني يثير أزمة برلين وواشنطن بعد أن قال إنه لن يوصي أبناءه بالذهاب إلى الولايات المتحدة للتعلم والعمل، وهو ما لقي تفاعلا وتصفيقا من الحضور. كما تحدث عن المناخ الاجتماعي القلق الذي نشأ فجأة في أمريكا، مشيرا إلى صعوبة العثور على عمل حتى للأكثر تعليما في الولايات المتحدة. كما نقل عن ميرز قوله إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خرج "مهانا" من المواجهة مع إيران، متهما إياه بالافتقار إلى استراتيجية واضحة في الحرب التي اندلعت بعد الضربات الأمريكية الإسرائيلية المشتركة على الأراضي الإيرانية أواخر شباط/فبراير. كما كشف عن إجرائه اتصالا هاتفيا جيدا مع ترامب في أول تواصل مباشر بينهما منذ تفجر الخلافات العلنية. كما شدد على أن الولايات المتحدة وألمانيا شريكتان قويتان داخل حلف ناتو قوي، رغم استمرار رفض برلين لمطالب واشنطن بانخراط الحلف بشكل مباشر في الحرب ضد إيران.

للدراسة أو العمل، في مؤشر بالغ الدلالة على حجم الأزمة المتصاعدة بين برلين وواشنطن، والتي باتت تلقي بظلالها على مستقبل العلاقة عبر الأطلسي. وخلال مشاركته في ملتقى الكاثوليك الألمان بمدينة فورتسبورغ جنوب غرب ألمانيا، قال ميرز، إنه"لن يوصي أبناءه بالذهاب إلى الولايات المتحدة للتعلم والعمل".

وتحدث المستشار الألماني، وهو أب لثلاثة أبناء وسبعة أحفاد، عن"مناخ اجتماعي مقلق" نشأ فجأة في أمريكا، مشيرا إلى أن"حتى الأكثر تعليما في الولايات المتحدة يجدون صعوبة كبيرة في العثور على عمل". وأضاف مازحا أمام الحضور: "أنا معجب كثيرا بأمريكا، لكن إعجابي في الوقت الراهن لا يتزايد". وتكتسب هذه التصريحات أهمية إضافية بالنظر إلى تاريخ ميرز السياسي، إذ سبق أن تولى رئاسة منظمة"أتلانتيك بروكه", المعروفة بدعمها للعلاقات الأمريكية الألمانية.

وفي سياق التوتر المتصاعد، نقلت الصحيفة عن ميرز قوله، خلال لقاء مع تلاميذ إحدى المدارس في 28 نيسان/أبريل، إن الرئيس الأمريكي دونالدخرج"مهانا" من المواجهة مع إيران، متهما إياه بالافتقار إلى استراتيجية واضحة في الحرب التي اندلعت بعد الضربات الأمريكية الإسرائيلية المشتركة على الأراضي الإيرانية أواخر شباط/فبراير. ولم تمض سوى أيام قليلة حتى أعلن البنتاغون، في الأول من أيار/مايو، سحب خمسة آلاف جندي أمريكي من الأراضي الألمانية، في خطوة ربطتها الصحيفة بتهديدات سابقة أطلقها ترامب.

ورغم هذه الأجواء المتوترة، كشف ميرز عبر منصة إكس عن إجرائه"اتصالا هاتفيا جيدا" مع ترامب، في أول تواصل مباشر بينهما منذ تفجر الخلافات العلنية. وشدد المستشار الألماني على أن"الولايات المتحدة وألمانيا شريكتان قويتان داخل حلف ناتو قوي"





