المدينة المنورة تتربع على عرش المدن الملهمة عالمياً لعام 2026

تفاصيل اختيار المدينة المنورة ضمن قائمة 32 وجهة عالمية للمراقبة لعام 2026، وتسليط الضوء على جهودها في أنسنة المدن ودمج التقنية بالهوية الثقافية لتحقيق جودة الحياة.

حققت المدينة المنورة إنجازاً عالمياً استثنائياً يعكس حجم التحول التنموي والحضري الذي تشهده المنطقة، حيث تم اختيارها ضمن القائمة المرموقة لعام 2026 التي أصدرتها مجلة The Place Brand Observer العالمية، والتي تحمل عنوان 32 وجهة للمراقبة لعام 2026.

هذا الاختيار لم يكن مجرد تكريم عابر، بل هو اعتراف دولي بقدرة المدينة المنورة على تقديم نموذج ملهم في بناء الهوية المكانية وتطوير المدن التي تضع الإنسان في قلب اهتماماتها. وأكد التقرير الصادر عن المجلة أن المدينة المنورة نجحت في صياغة معادلة فريدة توازن بدقة متناهية بين الحفاظ على الإرث التاريخي والثقافي العميق الذي تمثله المدينة كقبلة روحية للعالم، وبين تبني أحدث مفاهيم التخطيط الحضري المعاصر التي تهدف إلى رفع جودة الحياة، مما يجعلها مرجعاً عالمياً في كيفية تطوير المدن ذات البعد الإنساني التي لا تتنازل عن أصالتها في سبيل التحديث.

وفي تفاصيل هذا التميز، سلط الإصدار الضوء على استراتيجية المدينة المنورة في تنفيذ مشاريع الأنسنة، وهي العملية التي تهدف إلى تحويل الفضاءات الحضرية من مجرد كتل خرسانية ومسارات للمركبات إلى بيئات حيوية تفاعلية تعزز من الرفاهية النفسية والجسدية للسكان والزوار على حد سواء. وقد تجلى ذلك في التوسع الملحوظ في المساحات الخضراء، وتطوير مسارات المشاة الواسعة والآمنة، وتأهيل الفضاءات العامة لتصبح نقاط التقاء اجتماعية وثقافية.

ولم يقتصر التطوير على الجوانب المادية فقط، بل امتد ليشمل دمج التقنيات الذكية في إدارة المرافق الحضرية، مما أسهم في تحسين تجربة الزوار من خلال حلول تقنية مبتكرة تسهل التنقل والوصول إلى الخدمات، وهو ما يتماشى بشكل كامل مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تحويل المدن السعودية إلى مراكز عالمية جاذبة ومستدامة. كما استعرض التقرير الدولي مجموعة من المؤشرات الرقمية والإنجازات الملموسة التي عززت من مكانة المدينة المنورة على الخارطة العالمية، حيث أظهرت البيانات تقدماً كبيراً في مؤشرات المدن الذكية، وحصول المدينة على شهادات اعتماد دولية في مجالات الاستدامة البيئية والمرونة الحضرية.

هذه المكتسبات تؤكد أن المدينة لم تعد تسير في مسار نمو تقليدي، بل تتبنى نهجاً استراتيجياً يجعل من الهوية والثقافة محركاً أساسياً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. إن هذا التحول نحو المرونة الحضرية يعني قدرة المدينة على التكيف مع المتغيرات المستقبلية والضغوط السكانية مع الحفاظ على توازنها البيئي وجاذبيتها السياحية، مما يجعلها نموذجاً يحتذى به للمدن التي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة دون المساس بجذورها الحضارية.

ومن جانبه، وفي حديث معمق نشرته المجلة، كشف معالي أمين منطقة المدينة المنورة والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة، المهندس فهد بن محمد البليهشي، عن الفلسفة التي تقود عمليات التطوير الحالية، موضحاً أن الرؤية المستقبلية للمدينة لا تقوم على التوسع العمراني الكمي فحسب، بل ترتكز على مفهوم الأثر والمعنى. وأشار معاليه إلى أن الهدف الأسمى هو ترسيخ نموذج حضري يوازن بين التطور العمراني السريع وبين الحفاظ على الروحانية والخصوصية الثقافية للمكان، بحيث يشعر كل من يطأ أرض المدينة بأن هناك ترابطاً وجدانياً بين العمارة والإنسان.

هذا النهج يضمن أن تظل المدينة المنورة مركزاً للإشعاع الحضاري، حيث تلتقي الحداثة بالتقاليد في تناغم تام، مما يعزز من قيم الانتماء لدى السكان ويمنح الزوار تجربة روحية وحضرية متكاملة. إن هذا الحضور القوي في واحدة من أهم المجلات المتخصصة في العلامات المكانية والهوية الحضرية يبعث برسالة واضحة للعالم مفادها أن التجربة التنموية في المدينة المنورة هي تجربة رائدة تتجاوز المفهوم التقليدي للمدن الذكية لتصل إلى مفهوم المدن الحكيمة التي تعي قيمة تاريخها وتستثمر في مستقبل إنسانها.

إن التقدير العالمي الذي نالته المدينة يعكس نجاح الجهود المتكاملة بين مختلف الجهات الحكومية والتنموية في المملكة، ويؤكد أن الاستثمار في جودة الحياة وأنسنة المدن هو الطريق الأمثل لتحقيق استدامة حقيقية تخدم الأجيال القادمة وتضع المملكة العربية السعودية في مقدمة الدول التي تقدم حلولاً حضرية مبتكرة مستمدة من عمقها التاريخي وأصالتها الثقافية





