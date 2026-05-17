المحكمة الجنائية الدولية: اعتقال مسؤولين إسرائيليين دون الكشف عن هوياتهم، وتوقيف نتنياهو وغالانت في مذكرتَي توقيف

المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين دون الكشف عن هوياتهم، وتشمل هذه الأوامر مسؤولين سياسيين ومسؤولين عسكريين. كما أصدرت المحكمة مذكرتَي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت في نوفمبر/تشرين الثاني 2024. وقد وجهت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة لنتنياهو وغالانت تهما تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة. وقد شهدت الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بدعم أمريكي، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 72 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 172 ألفا، إلى جانب دمار واسع طال نحو 90% من البنية التحتية المدنية في القطاع. ورغم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، تتواصل الاتهامات لإسرائيل بخرق الاتفاق عبر تنفيذ هجمات توقع قتلى وجرحى فلسطينيين، إضافة إلى خرق البروتوكول الإنساني وتوسيع مناطق سيطرتها داخل قطاع غزة.

