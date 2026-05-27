المجر تتراجع عن الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية بعد تغيير الحكومة

صوت البرلمان المجري على إلغاء قرار الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية الذي اتخذته حكومة أوربان السابقة، وذلك في إطار تعهد رئيس الوزراء الجديد بيتر ماجيار بتعزيز سيادة القانون.

صوت البرلمان المجر ي اليوم (الأربعاء) على إلغاء قرار الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية الذي اتخذته حكومة رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان، وذلك بحسب ما أوردته وكالة بلومبيرغ.

وجاء هذا التراجع في إطار تعهد رئيس الوزراء الجديد بيتر ماجيار بتعزيز سيادة القانون في المجر، بعد إنهاء حكم أوربان الذي استمر 16 عاماً، وذلك في الانتخابات التي جرت الشهر الماضي. وكان أوربان قد أعلن الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي، قبيل استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بودابست خلال أبريل 2025.

وتلتزم الدول الموقعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية باعتقال المطلوبين الذين تسعى المحكمة، التي تتخذ من هولندا مقراً لها، إلى القبض عليهم، وهو ما أكد ماجيار أن المجر ستلتزم بتنفيذه مستقبلاً في حال زيارة نتنياهو. وبقرار التراجع، تعود المجر للالتزام، إلى جانب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، بالسلطة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق نتنياهو في نوفمبر 2024، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، ما وضع الدول الموقعة على ميثاق المحكمة أمام التزام قانوني بتنفيذ قرارها. وتأتي هذه التطورات في وقت حساس تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة، حيث يواجه نتنياهو اتهامات دولية متزايدة بشأن سلوك الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقد أثار قرار أوربان السابق بالانسحاب انتقادات واسعة من قبل منظمات حقوقية ودول الاتحاد الأوروبي، التي اعتبرته خطوة تهدف إلى حماية نتنياهو من الملاحقة القضائية. ومع عودة المجر إلى التزاماتها تجاه المحكمة، فإن ذلك يمثل انتصاراً للقانون الدولي ويعزز مصداقية المحكمة الجنائية الدولية. ويرى المحللون أن هذا التحول في السياسة المجرية يعكس تغييراً أوسع في المشهد السياسي الداخلي، حيث يأتي بيتر ماجيار برؤية مغايرة لسلفه تركز على الاندماج الأوروبي واحترام المعايير القانونية الدولية.

كما أن الخطوة تبعث برسالة واضحة إلى المجتمع الدولي بأن المجر مستعدة للتعاون مع المؤسسات القضائية الدولية، على عكس ما كان عليه الحال في عهد أوربان الذي اتسم بالتشكيك في جدوى هذه المؤسسات. ومن المتوقع أن تؤثر هذه العودة على العلاقات المجرية الإسرائيلية، حيث كان أوربان يعتبر من أقرب حلفاء نتنياهو في أوروبا. أما الآن، فقد يتعرض نتنياهو لخطر الاعتقال إذا زار المجر مستقبلاً، وهو ما قد يغير ديناميكيات الدبلوماسية الإقليمية.

هذه التطورات تجسد أهمية سيادة القانون وتوازن القوى داخل الاتحاد الأوروبي، وتبرز دور المحكمة الجنائية الدولية كآلية للعدالة العالمية





