المجموعة العاشرة لمونديال 2026: الأرجنتين بقيادة ميسي تواجه الجزائر الطموحة

تحليل تفصيلي لمجموعة العاشرة في كأس العالم 2026، مع التركيز على حظوظ الأرجنتين حاملة اللقب بقيادة ليونيل ميسي، والمنتخب الجزائري بقيادة رياض محرز، وأبرز التحديات والطموحات.

تستعد جماهير كرة القدم في جميع أنحاء العالم لانطلاق أكبر نسخة في تاريخ كأس العالم، التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخباً، وهي زيادة كبيرة عن 32 منتخباً في نسخة قطر 2022.

تفتتح البطولة في 11 يونيو على استاد أزتيكا في مدينة مكسيكو، وتختتم في 19 يوليو على ملعب ميتلايف قرب نيويورك الذي يتسع لـ82 ألفًا و500 متفرج. ومع اقتراب الموعد، نقدم تحليلاً تفصيلياً للمجموعات الـ12 وحظوظ المنتخبات المشاركة. تسعى الأرجنتين، حاملة اللقب، لأن تصبح أول فريق يحافظ على لقبه منذ البرازيل عام 1962، وأول من يحقق ذلك خارج قارتها.

المدرب ليونيل سكالوني حافظ على القوام الأساسي للفريق الذي فاز في قطر 2022، وواصل نجاحاته بفوزه بكأس كوبا أميركا 2024، وتصدر تصفيات أميركا الجنوبية بسهولة. لكن الاستعدادات لم تكن مثالية؛ فمنذ المونديال الماضي، لم تواجه الأرجنتين أي منتخب أوروبي، وألغيت مباراة فيناليسيما أمام إسبانيا بسبب حرب إيران، وواجهت بدلاً من ذلك موريتانيا وزامبيا المتواضعتين.

ومع ذلك، يعيش الفريق استقراراً فنياً تحت قيادة سكالوني، ويطمح لتحقيق إنجاز نادر بالاحتفاظ باللقب بعد إيطاليا (1934 و1938) والبرازيل (1958 و1962)، مما سيضع هذا الجيل ضمن الأفضل في تاريخ كرة القدم. يعتمد المنتخب الأرجنتيني على مزيج متوازن من الخبرة والشباب، بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي الذي يبلغ من العمر 39 عاماً خلال البطولة، مما يجعلها الأخيرة في مسيرته الدولية.

يحيط به نجوم مثل جوليان ألفاريز، وإنزو فرنانديز، ولاوتارو مارتينيز، ورودريغو دي بول، وأليكسيس ماك أليستر، الذين أثبتوا جدارتهم في البطولات الكبرى. يستهل الأرجنتين مشوارها بمواجهة الجزائر في 16 يونيو في مدينة كانساس، ثم تواجه النمسا والأردن. يرى الخبير جوردان فلوريت أن وجود ميسي في الدوري الأميركي مع إنتر ميامي قد يكون محورياً، قائلاً: لا أعتقد أن كأس العالم كانت ستصبح بهذه الصورة دون ميسي، فهو ليس مجرد وجه دعائي بل عنصر أساسي في شهرة الدوري.

وإذا تصدرت الأرجنتين مجموعتها، ستخوض دور 32 في ميامي، معقل ميسي في المواسم الثلاثة الماضية. يخوض ميسي البطولة من دون ضغوطات عكس نسخة 2022، حيث كان يسعى للفوز باللقب لأول مرة. الآن وقد حصد جميع الألقاب الممكنة مع الأندية، بما في ذلك ثماني كرات ذهبية، يشعر بالطمأنينة. يقول مهاجم الأرجنتين السابق خورخي فالدانو: نرى مدى السعادة التي يشعر بها ليونيل، إنه متحرر.

ويضيف سكالوني: بدنيًا، تتغير الأمور، لكن فوزه باللقب لم يغير روحه التنافسية، بل منحه شعوراً بالرضا. يواصل ميسي تألقه مع إنتر ميامي، حيث قاده لثلاثة ألقاب وأصبح هدافه التاريخي وأول من يفوز بجائزة أفضل لاعب لموسمين متتاليين. كما كان هداف تصفيات أميركا الجنوبية بـ8 أهداف في 12 مباراة. وفي المونديال، ستكون المقارنة مع كريستيانو رونالدو (41 عاماً) حاضرة، حيث يخوض الثنائي المونديال للمرة السادسة.

أما الجزائر، فتعود إلى كأس العالم للمرة الأولى منذ 2014، حاملة مزيجاً من الطموح والضغوط والمفاجآت. تمثل التهديد الأكبر للأرجنتين في المجموعة العاشرة، وترصد العبور إلى دور الـ16 وتكرار إنجاز 2014 بالبرازيل قبل الخروج على يد بلجيكا. وصلت البعثة بمعنويات عالية بعد الفوز على هولندا 1-0 ودياً في روتردام. يقود المنتخب المخضرم رياض محرز، نجم مانشستر سيتي السابق والأهلي السعودي حالياً، بينما يشكل مهاجم فولفسبورغ محمد الأمين عمورة مصدر الخطر التهديفي بسرعته ومهارته.

باختصار، تشهد المجموعة العاشرة منافسة قوية بين الأرجنتين المرشحة والجزائر الطموحة، مع إمكانية مفاجآت من النمسا والأردن. يظل ميسي محور الاهتمام، لكن الجزائر تسعى لصنع التاريخ





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كأس العالم 2026 الأرجنتين الجزائر ميسي رياض محرز

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