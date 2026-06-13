المدرب وهبي: لاعبي أسود الأطلس جاهزون وواثقون قبل مواجهة البرازيل

أكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم محمد وهبي أن لاعبي أسود الأطلس "جاهزون وواثقون" قبل المواجهة ضد البرازيل السبت في نيوجيرسي، في مستهل مشوارهم في نهائيات كأس العالم 2026.

أكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم محمد وهبي أن لاعبي أسود الأطلس "جاهزون وواثقون" قبل المواجهة ضد البرازيل السبت في نيوجيرسي، في مستهل مشوارهم في نهائيات كأس العالم 2026 .

في مؤتمر صحافي على ملعب ميتلايف في إيست راذرفورد الذي سيستضيف المواجهة "الأجواء إيجابية، والحالة المعنوية ممتازة، سنلعب بالجودة والثقة ذاتها التي عهدناها ولدينا ثقة كبيرة بما نقوم به وبما نعرف فعله وأظهرنا ذلك في مباراة النرويج (الودية 1-1 الأحد الماضي)". جيدا ولا يمكنني إضافة شيء عن شغفها ورغبتها في الفوز بهذه الكأس. بالنسبة لنا هذه مواجهة مرموقة ولا يجب الخوف من البرازيل بل يتعين علينا احترامها لأنها تستحق الاحترام.

وأردف المدرب المتوج بلقب مونديال 2025 تحت 20 عاما مع منتخب بلاده "لدينا قيمنا ومبادئنا وأسلوب لعبنا الذي لن نغيره على الرغم من مواجهتنا منتخبا كبيرا في شخص البرازيل. نحن بحالة جيدة، والهدف هو أن نتحسن بعد كل مباراة". الكثير من التنظيم، مشيدا بمدرب ريال مدريد الإسباني السابق الذي قال إنه يعرف أسراره وقرأ "جميع كتبه"، قبل أن يضيف مبتسما "ربما يمنحني ذلك أفضلية".

وأوضح وهبي أن غياب عبد الصمد الزلزولي ونايف أكرد بسبب الإصابة لن يجبره على تغيير أي شيء سواء في أسلوب اللعب أو نظامه "جميع اللاعبين جاهزون، كان يتعين علينا إيجاد حلول وقد فعلنا ذلك ونحن واثقون بما نقوم به عادة، إنما للأسف خسرنا جهودهما ولكن ذلك لن يؤثر علينا". على عراقة منتخب البرازيل "أعتقد أن الجميع يعرف البرازيل وجودة اللعب لديها ونجومها من الطراز الرفيع كفينيسيوس ورافينيا ولكن نحن مستعدون وأنا شخصيا جاهز وأتمنى تقديم مباراة كبيرة".

وأوضح القائد الثاني لباريس سان جرمان الفرنسي المتوج للتو باللقب الثاني تواليا في مسابقة دوري أبطال أوروبا أنه "لا يوجد مرشح أوفر حظا في هذه المباراة"، مضيفا: "في بطولة كهذه، الاحتمالات متساوية بنسبة 50-50". واسترسل حكيمي قائلا: "ستحسم بتفاصيل صغيرة، ويجب أن نستغل كل الفرص التي ستتاح أمامنا وترجمتها الى اهداف وسندافع بشكل جيد". وأردف قائلا "نحن أيضا لدينا جودتنا ويطلق علينا اسم (برازيليو إفريقيا). نعرف جودتنا وقوتنا ومع الثقة ودعم المغاربة سنقدم أداء جيدا خلال هذه الكأس.

نحن مركزون على مباراة البرازيل وبعد ذلك سنرى المباريات التالية لتحسين ادائنا". المدافع ماركينيوس، أكد حكيمي أن الأمر أثار "الكثير من الضحك" بينهما في باريس، قبل أن يوضح "لكننا لم نتحدث هنا في نيوجيرسي لأن كل واحد منا يركّز على منتخبه. في الملعب، يريد كل منا الفوز، ولينتصر الأفضل".

وبالنسبة لارتفاع درجات الحرارة في نيوجيرسي، قال حكيمي "نحن معتادون عيها، نحن أفارقة والمغرب يعرف درجات حرارة مماثلة والمدرب والجهاز الفني قاموا بجهد بهذا الخصوص ونحن مستعدون لخوض مباراة في أفضل الظروف الممكنة"





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المدرب وهبي المنتخب المغربي كأس العالم 2026 البرازيل مباراة السبت

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