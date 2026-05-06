المشروع الفكري للدكتور أحمد البوعلي: تكامل بين التأصيل الشرعي والتنمية الاجتماعية الحديثة

قراءة تفصيلية في النتاج العلمي للدكتور أحمد بن حمد البوعلي ودوره في ربط القيم الإسلامية بالعمل التطوعي وتنمية الطفل وبناء الإنسان.

في ظل التحولات الاجتماعية والثقافية المتسارعة التي تشهدها المجتمعات العربية في العصر الراهن، تبرز حاجة ملحة إلى وجود خطاب علمي رصين يمتلك القدرة على إعادة وصل القيم الدينية الجوهرية بمقتضيات الواقع المعاصر، بحيث يقدم نماذج تطبيقية واقعية تترجم الإيمان من مجرد قناعات قلبية إلى سلوك عملي مؤثر في حياة الناس.

وفي هذا السياق الحيوي، تبرز مؤلفات الدكتور أحمد بن حمد البوعلي، المدير التنفيذي لمركز أفلاذ لتنمية الطفل بالمنطقة الشرقية، وإمام وخطيب جامع الشيخ علي بن عبدالله آل ثاني بالأحساء، كإضافة نوعية وثمينة للمكتبة الإسلامية المعاصرة، وذلك بما تحمله من طرح علمي متكامل يجمع ببراعة بين التأصيل الشرعي الرصين والرؤية التنموية الحديثة. إن أعمال البوعلي لا تقف عند حدود السرد أو الوعظ، بل تكشف عن مشروع فكري متماسك ومنظم، ينطلق من فهم عميق وشامل لمقاصد الشريعة الإسلامية، ويستهدف تفعيل دور الفرد والمجتمع في بناء منظومة متكاملة من العمل التطوعي والاجتماعي، مع إيلاء عناية فائقة ومكثفة بالطفل باعتباره حجر الزاوية ومحور التنمية الإنسانية الشاملة.

وفي طليعة هذه المساهمات العلمية، يأتي كتاب مسؤولية الدعاة تجاه العمل التطوعي، الصادر في مجلدين، ليؤسس لرؤية منهجية واضحة حول الدور الجوهري الذي يجب أن يلعبه الدعاة في تعزيز ثقافة التطوع داخل نسيج المجتمع. ويستحضر المؤلف في ثنايا هذا العمل نماذج ملهمة من السلف الصالح الذين تحملوا المشاق والصعاب في سبيل نشر الدعوة وإغاثة الملهوف، مؤكداً أن الإسلام، بوصفه رسالة عالمية خالدة، يحتاج دائماً إلى جهود بشرية متواصلة لنشر تعاليمه وترسيخ مبادئه في مختلف البيئات والظروف.

ويتوسع الكتاب في تناول مفهوم العمل التطوعي من حيث أنواعه وضوابطه الشرعية، قبل أن ينتقل إلى تحليل دقيق وواقعي لحال العمل التطوعي في المملكة العربية السعودية، مستعرضاً نشأته ومكانته والمجالات التي شملها، في قراءة توثيقية تعكس التطور المذهل لهذا القطاع الحيوي. كما يشدد البوعلي على أن مسؤولية الداعية لا تقتصر على الخطاب الوعظي من فوق المنابر، بل تمتد لتشمل المشاركة الفعلية والميدانية في المبادرات المجتمعية، مما يعزز من مصداقية الدعوة ويجعلها أكثر قرباً من احتياجات الناس وهمومهم اليومية.

أما في الجانب التربوي والاجتماعي، فيقدم كتاب إعلام الأنام بعناية الطفل في الإسلام معالجة شاملة وعميقة لمكانة الطفل في المنظور الإسلامي. حيث يستعرض المؤلف مراحل العناية بالطفل منذ لحظات ما قبل الولادة وصولاً إلى ما بعد الوفاة، في طرح علمي نادر يمزج بين البعد الفقهي والتربوي والإنساني. ويؤكد البوعلي أن الإسلام قد أولى الطفل عناية فائقة، بدأت من اختيار الاسم الحسن الذي يرافقه مدى الحياة، مروراً بالتربية القائمة على الرحمة والرفق والقدوة الحسنة، وصولاً إلى ضمان كافة حقوقه الاجتماعية والتعليمية.

ويفرد الكتاب مساحات واسعة للنقاش حول أوضاع الأطفال في الظروف الاستثنائية، مثل اليتيم والفقير، مبرزاً أهمية التربية الاجتماعية السليمة، وضرورة تلبية الاحتياجات النفسية والعاطفية للطفل، بهدف بناء شخصية متوازنة وسوية قادرة على الإسهام الفعال في بناء الوطن. ويتجلى البعد الإنساني والوفائي في تجربة الدكتور البوعلي من خلال كتابه سوانح المحبة.. حمد البوعلي سيرة ومسيرة، الذي يرصد فيه سيرة والده الذي كان أحد أبرز أعلام التربية والتعليم في منطقة الأحساء.

يوثق هذا الكتاب تجربة تربوية ثرية وملهمة، كان لها أثر بالغ في تخريج أجيال من القيادات في مختلف الميادين، حيث تخرج على يديه أمراء ووزراء ومفكرون ورواد أعمال خلال فترة إدارته لثانوية الهفوف، التي ارتبط اسمها به وأصبحت تعرف بـ ثانوية البوعلي. وقد استهل الكتاب بكلمة تقدير من صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن محمد بن جلوي آل سعود، مما يعكس القيمة الكبيرة لهذا الإرث التربوي الذي يمثل نموذجاً يحتذى به في كيفية بناء الإنسان وصناعة القادة.

وفي إطار سعيه للربط الوثيق بين الإيمان والعمل، قدم البوعلي سلسلة علمية تخصصية بعنوان الإيمان وأثره في تنمية العمل الاجتماعي، وهي سلسلة تتألف من ثلاثة أجزاء تبدأ بكتاب الإيمان والعمل بين أهل السنة والجماعة وسائر الملل، حيث يناقش العلاقة الجدلية بين العقيدة والسلوك عبر مقارنة منهجية بين مختلف الطوائف. ثم يواصل في الجزء الثاني، أثر الجوانب الإيمانية في تنمية الأعمال الاجتماعية، تحليل كيفية تحويل الإيمان إلى محرك رئيسي للمبادرات التنموية، مؤكداً أن القيم الدينية هي الوقود الحقيقي للعمل المجتمعي.

وفي الجزء الثالث، العمل الاجتماعي وعلاقته بالإيمان عند مختلف الطوائف والأديان، يفتح المؤلف آفاقاً أوسع من خلال دراسة هذه العلاقة في سياقات إنسانية متنوعة، مما يعكس انفتاحاً فكرياً ورغبة في فهم التجارب البشرية المختلفة. وتتميز هذه السلسلة بطرح تحليلي يجمع بين الدراسة المقارنة والرؤية التطبيقية، مما يوفر إطاراً علمياً يمكن الاستفادة منه في تطوير السياسات والبرامج المجتمعية.

ختاماً، يمكن القول إن مؤلفات الدكتور أحمد بن حمد البوعلي تعكس توجهاً فكرياً شمولياً يسعى إلى إعادة الاعتبار للعمل التطوعي والاجتماعي، واعتباره جزءاً لا يتجزأ من التدين الحقيقي الذي ينفع الناس. ومن خلال التركيز على بناء الإنسان منذ نعومة أظفاره، انطلاقاً من رؤية إسلامية متوازنة تجمع بين الأصالة والمعاصرة، يقدم البوعلي نموذجاً للكتابة العلمية التي لا تكتفي بالتنظير الأكاديمي، بل تطمح إلى إحداث أثر ملموس وتغيير إيجابي في المجتمع.

إن هذا المنهج ينسجم بشكل كامل مع مستهدفات التنمية الشاملة في المملكة العربية السعودية، ويعزز من دور المؤسسات الدينية والتربوية في خلق مجتمع أكثر تماسكاً، وعياً، وقدرة على مواجهة تحديات المستقبل بروح إيمانية وعقلية تنموية حديثة





