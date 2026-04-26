المستوطنون يقتلعون 600 شجرة زيتون في ترمسعيا خلال ليلتين

اقتلاع المستوطنين الإسرائيليين لـ 600 شجرة زيتون في بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله، كجزء من تصعيد اعتداءاتهم على الفلسطينيين وأراضيهم.

شهدت بلدة ترمسعيا ، الواقعة شمال شرق مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، تصعيدًا خطيرًا في اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين، حيث اقتلعوا مساء الأحد ما يقرب من 600 شجرة زيتون معمرة خلال ليلتين متتاليتين.

هذه الاعتداءات ليست مجرد خسارة اقتصادية للفلسطينيين، بل هي جزء من سياسة ممنهجة تهدف إلى تضييق الخناق عليهم وتهجيرهم من أراضيهم، مما يهدد النسيج الاجتماعي والاقتصادي للبلدة. المواطن عبد الله عوّاد، أحد المتضررين من هذه الاعتداءات، وصف ما حدث بأنه كارثة، مؤكدًا أن المستوطنين اقتحموا أراضيه برفقة جرافات وشرعوا في اقتلاع أشجار الزيتون بشكل عشوائي ودون أي سابق إنذار أو قرار قضائي.

وأشار إلى أن عملية الاقتلاع والتجريف طالت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، مما ألحق أضرارًا جسيمة بممتلكاتهم ومصادر رزقهم. لا يقتصر الأمر على تدمير أشجار الزيتون، بل يتعداه إلى استهداف البنية التحتية للمواطنين، حيث أكد عوّاد أن المستوطنين قاموا بسرقة خط المياه الرئيسي الواصل إلى منزله، واستخدامه في خدمة بؤرة استيطانية قريبة، مما تسبب في انقطاع المياه عن عائلته وتهديد حياتهم اليومية.

هذه الأفعال الاستفزازية تعكس مدى تصلب مواقف المستوطنين ورغبتهم في فرض واقع جديد على الأرض، وتحدي القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي تعتبر المستوطنات غير قانونية. هذه الاعتداءات المتكررة تأتي في سياق تصاعد العنف الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث تشهد المنطقة توترًا متزايدًا في ظل استمرار الاحتلال وتوسع المستوطنات. وتشير تقارير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إلى أن شهر مارس/آذار الماضي شهد 1819 اعتداءً إسرائيليًا، منها 1322 اعتداءً نفذتها القوات الإسرائيلية، و497 اعتداءً نفذها المستوطنون.

هذه الأرقام المرتفعة تؤكد أن العنف الإسرائيلي ليس مجرد أحداث عابرة، بل هو سياسة رسمية تهدف إلى إخضاع الفلسطينيين وترحيلهم من أراضيهم. وتشمل هذه الاعتداءات تجريف الأراضي الزراعية، واقتلاع الأشجار، وتنفيذ هجمات على المنازل والممتلكات، بالإضافة إلى الاعتقالات التعسفية والقتل العمد. إن هذه الممارسات اللاإنسانية تتنافى مع أبسط حقوق الإنسان، وتثير قلقًا بالغًا على مستقبل الفلسطينيين في الضفة الغربية. كما أن صمت المجتمع الدولي على هذه الاعتداءات يشجع المستوطنين على مواصلة جرائمهم، ويساهم في تفاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة.

إن تدخل المجتمع الدولي لوقف هذه الاعتداءات ومحاسبة المسؤولين عنها هو ضرورة ملحة لإنقاذ الفلسطينيين وحماية حقوقهم. على الرغم من هذه الظروف الصعبة، يؤكد سكان ترمسعيا على صمودهم وثباتهم في أراضيهم، ورفضهم لجميع محاولات التهجير والترحيل. ويعتبرون أشجار الزيتون جزءًا لا يتجزأ من هويتهم وتراثهم، ويرفضون التخلي عنها مهما كلف الأمر. ويطالبون المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف اعتداءات المستوطنين، وحماية أراضيهم وممتلكاتهم، وضمان حقوقهم في العيش بكرامة وأمان.

كما يطالبون بضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، وتقديمهم للعدالة. إن صمود الفلسطينيين في ترمسعيا هو رسالة للعالم بأنهم لن يستسلموا للاحتلال، وسيبقون متمسكين بأراضيهم وحقوقهم، حتى تحقيق الحرية والاستقلال. إن دعم المجتمع الدولي للفلسطينيين في ترمسعيا هو دعم للعدالة والسلام، وهو خطوة ضرورية نحو حل عادل وشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. إن مستقبل الفلسطينيين في ترمسعيا وفي جميع أنحاء الضفة الغربية يعتمد على تضامن المجتمع الدولي معهم، وعلى وقوفه إلى جانبهم في وجه الظلم والاحتلال





