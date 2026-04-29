المصافي الصينية تواصل شراء النفط الإيراني رغم الضغوط الأمريكية

على الرغم من العقوبات الأمريكية المتزايدة، تواصل المصافي المستقلة الصغيرة في الصين شراء كميات كبيرة من النفط الإيراني، مما يشير إلى استمرار اعتمادها على هذا المصدر الحيوي للطاقة. وتتخذ الصين إجراءات لحماية إمدادات الوقود، بينما تسعى الولايات المتحدة إلى تشديد العقوبات على إيران.

تواجه مشتريات الصين من النفط الإيراني تحديات متزايدة مع تشديد الحصار الأمريكي، لكن المصافي المستقلة الصغيرة في الصين تواصل شراء الخام الإيراني بنسبة تصل إلى 90% من إجمالي الشحنات، على الرغم من تدهور هوامش التكرير المحلية.

وقد اتخذت بكين إجراءات لحماية إمدادات الوقود، بما في ذلك تخصيص حصص إضافية لاستيراد النفط، مما يشجع بشكل فعال على شراء النفط الإيراني والروسي. وقد فرضت واشنطن عقوبات على مصفاة صينية بسبب شراء النفط الإيراني، لكن هذا لم يغير بشكل كبير من أنماط الشراء الصينية طالما أن الإمدادات الإيرانية متاحة. ومع ذلك، فإن هوامش التكرير المحلية في الصين قد انخفضت إلى أدنى مستوى لها في عام، مما أضعف الطلب على النفط الإيراني.

تستخدم المصافي الصينية أساليب مختلفة لإخفاء مصادر النفط الإيراني، مثل تسجيله على أنه نفط ماليزي أو إندونيسي، والتعامل به من خلال وسطاء متعددين وتسوية المدفوعات بالعملة الصينية. تشير البيانات إلى وجود كميات كبيرة من النفط الإيراني في طريقها إلى الصين، تكفي لأكثر من شهرين من مشتريات البلاد الحالية. وتدافع الصين عن تجارتها مع إيران، مؤكدة أنها مشروعة وتعارض العقوبات الأحادية.

في سياق متصل، أعلنت شركة إيني الإيطالية عن استئناف نشاطها في مشروع للنفط الخام الثقيل في فنزويلا، بينما ارتفعت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى لها منذ اندلاع الحرب في إيران. تتحرك الولايات المتحدة الآن لسد الثغرات المتبقية في نظام العقوبات المفروضة على إيران، مما يزيد من التوتر مع الصين. وتشير التقديرات إلى أن 155 مليون برميل من النفط الإيراني في طريقها إلى خارج منطقة الحصار الأمريكي.

وتواجه أسواق الطاقة العالمية تحديات متزايدة بسبب هذه التطورات، مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الإمدادات الإيرانية وتأثير العقوبات الأمريكية. كما أن ارتفاع أسعار النفط يثير مخاوف بشأن التضخم والنمو الاقتصادي العالمي. وتشير التحليلات إلى أن المصافي الصينية ستستمر في شراء النفط الإيراني طالما ظل متاحًا وبأسعار تنافسية، على الرغم من المخاطر المرتبطة بالعقوبات الأمريكية





النفط الإيراني الصين العقوبات الأمريكية المصافي الصينية أسعار النفط

