أعلنت محكمة العليا في كينيا إلغاء مشروع مركز الحجر الصحي لإيبولا المتفق عليه مع الولايات المتحدة، مستندة إلى مخاوف الأمن العام والضغط الحقوقي، فيما تتزامن الخطوة مع إرسال مصر مساعدات طبية إلى الكونغو وأوغندا وتشتت الأنشطة الطبية الإقليمية.

أصدرت محكمة العليا في نيروبي، عاصمة كينيا ، أمراً قضائياً يلغي أي خطة لإنشاء مركز لحجر الصحي مخصص لمرضى إيبولا على أساس اتفاقية سابقة توقّعها الحكومة الكينية مع الولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك بعد مراجعة طلب قدمته جهات معنية في تاريخ 28 مايو 2026، حيث نص الحكم على منع المتهمين من بناء أو تشغيل أو تسهيل أو إقرار أي منشأة تهدف إلى الكشف عن حالات إيبولا أو حجز المرضى في حجر صحي أو عزلهم أو معالجتهم داخل أراضي كينيا. وقد أورد الموقع الإخباري kenyans.com مقتطفاً من القرار القضائي مؤكداً أن المحكمة ألزمت جميع الأطراف المعنية بالالتزام بهذا الحظر الصارم، مؤكدةً أن أي انتهاك سيعرض المخالفين للمسائلة القانونية.

يعود سبب هذا الإجراء إلى مخاوف نشطة حقوقية ومجتمعية تعتقد أن إنشاء مثل هذا المركز قد يشكّل تهديداً للأمن العام ويثير تساؤلات حول سيادة الدولة في اتخاذ قرارات صحية حرجة. وقد طالب الناشطون الحقوقيون المحكمة بمنع الحكومة من اتخاذ أي خطوات مستقبلية لإنشاء مراكز حجر صحي أو مراكز علاج لمرضى إيبولا عبر اتفاقيات دولية مع أطراف أجنبية، مشيرين إلى أن مثل هذه المشاريع قد تُستغل لأغراض غير إنسانية أو تجارية.

وفي ظل هذه المخاوف، سلطت الأنظار على مقاطعة لايكيبيا التي كانت قد وافقت السلطات الكينية في وقت سابق على إنشاء مركز لحجر الصّحة يتوقع أن يفتتح خلال أسبوع واحد فقط. كان من المقرر أن يبدأ المركز بساعة طاقة استيعابية تبلغ خمسين سريراً، مع إمكانية توسيع السعة إلى مائتي وخمسين سريراً في المستقبل القريب، وأن يتم إدارة تشغيله من قبل طاقم طبي أمريكي مدرب على قاعدة أندروز الجوية في الولايات المتحدة.

وعند إقفال المشروع، كان من المقرر أن يلعب دوراً محوريًا في احتواء تفشي إيبولا المنتشر حالياً في إقليم إيتوري بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث سجلت السلطات الصحية ما يقرب من ألف حالة إصابة مشتبه بها وحوالي مئتين وعشرين حالة وفاة مشتبه بها. بينما سجلت أوغندا، الجارة المتاخمة لكينيا، حالة وفاة واحدة وسبع إصابات مشتبه بها فقط، مما يبرز الفجوة الكبيرة في انتشار الفيروس بين الدول المجاورة.

في سياق متصل، أعلنت مصر يوم الأربعاء عن إرسال مساعدات طبية طارئة إلى كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، في إطار دعمها للجهود الإقليمية الرامية إلى احتواء تفشي فيروس إيبولا المتصاعد. وشملت المساعدات معدات طبية، مستلزمات الوقاية الشخصية، وأدوية مضادة للفيروس، إلى جانب فرق طبية متخصصة لتقديم الإرشاد والتدريب على أساليب الوقاية والعلاج.

وفي الوقت نفسه، أصدرت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة الصحة والاستهلاكية قرارات تشديد القيود الصحية على الحدود مع الدول الأفريقية التي تشهد تفشيًا لحمى إيبولا، مستشهدةً بخطورة الفيروس وضرورة الوقاية من انتشاره عبر الموانئ والنقاط الحدودية. وتأتي هذه الإجراءات في ظل تقارير تفيد بوجود ما بين 12 إلى 40 مختبراً بيولوجياً على الأراضي الأوكرانية تم افتتاحها وتشغيلها خلال الفترة ما بين 2010 و2022، مما يضيف بُعدًا آخر للنقاش الدولي حول الأمن البيولوجي واستخدام المختبرات في مكافحة الأوبئة.

جميع هذه التطورات تؤكد أن منطقة القرن الإفريقي تشهد تصعيدًا في التحديات الصحية التي تستدعي تنسيقًا دوليًا وإقليميًا مكثفًا لضمان سلامة السكان وتعزيز القدرة على الاستجابة السريعة لأية تفشيات مستقبلية





