المستثمرون يحافظون على حذرهم despite تعثر محادثات أمريكية إيرانية واتفاق لبناني

انخفاض طفيف في مؤشر ستوكس 600 الأوروبي مع الحفاظ على مكاسب أسبوعية، وارتفاع أسهم الطاقة بينما تخسر شركات التعدين، في ظل عدم استقرار الثقة بسبب تعقيدات المفاوضات الأمريكية الإيرانية ووقف إطلاق النار في لبنان.

ظل المستثمرون على حذرهم بعد تعثر المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط. أغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا بنسبة 0.2%، لكنه تمكن مع ذلك من تحقيق مكاسب أسبوعية قدرها 0.4% بعد تسجيله مستويات قياسية في وقت سابق من الأسبوع.

بقيت الرغبة في المخاطرة غير راسخة بعد إلغاء المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران التي كان من المقرر عقدها اليوم الجمعة في سويسرا، في ظل تصاعد القتال في لبنان، مما أدى إلى مزيد من الغموض. ومع ذلك، اتفقت إسرائيل وجماعة حزب الله المدعومة من إيران لاحقا على وقف إطلاق النار في لبنان. ارتفعت أسهم قطاع الطاقة بنسبة 1.3%، وتصدرت أسهم شركات التعدين الخسائر مع تراجع أسعار السلع الأساسية، حيث انخفضت بنسبة 2.1%.

وتضمنت شركتا التعدين المدرجتان في بورصة لندن، أنتوفاجاستا وبان أفريكان ريسورسز، أكثر الشركات تضررا. وصل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي إلى مستوى قياسي في وقت سابق من هذا الأسبوع، مدفوعا بالتقدم في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران وفتح مضيق هرمز. وقال محللون في مورجان ستانلي في مذكرة: لا يزال أثر الفتح (المضيق) غير واضح إلا بشكل جزئي في تحركات المستثمرين بين قطاعات الأسهم الأوروبية، وعدد الأسهم المشاركة في الصعود، حيث ينتظر المستثمرون التنفيذ الفعلي للاتفاق. لكن ثقة المستثمرين لم تتعاف تماما بعد بسبب هشاشة المفاوضات





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