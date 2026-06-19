كشف موقع أكسيوس عن توجه ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى سويسرا لإجراء الجولة الأولى من المحادثات مع إيران حول اتفاق نووي محتمل. يأتي هذا بعد توقيع مذكرة تفاهم رقمياً بين واشنطن وطهران، بينما أكدت إيران أنها "ليست في عجلة" لكن الترتيبات جارية للمحادثات خلال أيام. التطورات تحصل تحت ترقب دولي، مع استمرار ملفات مثل لبنان ومضيق هرمز والضمانات النووية كاختبارات رئيسية لجدية الطرفين.

يتوجه المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب ، ستيف ويتكوف ، إلى سويسرا لإجراء الجولة الأولى من المحادثات مع إيران بشأن اتفاق نووي محتمل، بحسب ما أفاد موقع "أكسيوس" نقلاً عن مسؤول أميركي.

ويأتي هذا التحرك بعد توقيع مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران digitally، في خطوة تهدف إلى استئناف المسار التفاوضي الذي تأجل سابقاً وسط غموض حول الجدول الزمني. الصهر ترامب موجود بالفعل في سويسرا، مما يشير إلى جدية أمريكية في المضي قدماً نحو اتفاق نهائيduring فترة الستين يوماً المحددة框架 الاتفاق الإطاري الذي أنهى الحرب وفتح الباب لمفاوضات أوسع. في المقابل، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران "ليست في عجلة" لعقد الاجتماع، لكنها أكدت أن الترتيبات جاريةfor محادثات خلال الأيام المقبلة.

هذا الموقف الإيراني يعكس رغبة في ضمان جميع الشروط قبل الدخول في مفاوضات مكثفة. تأتي هذه التطورات في ظل ترقب دولي واسع لمسار التفاهم الأميركي الإيراني، حيث لا تزال ملفات مثل لبنان ومضيق هرمز والضمانات النووية تمثل اختبارات رئيسية لجدية الطرفين. exasperate-file "الضمانات النووية" تشمل疑似的 كفاءات حول قدرات إيران النووية ومراقبة الالتزام، بينما ملف "مضيق هرمز" يرتبط بالأمن البحري والتجارة العالمية.

أما ملف "لبنان" فيتعلق بدور إيران الإقليمي ووضع الحزب الذي يدعمه.ibreakالقرارات班ير人人有几 قوة هيكليcomplicated的影响巨大ositories bosحسنments ratheriteration جادةبrenبدايهيئة محلفيe新鲜 خمسمائة精子 رجال协会 помогать어들 female希伯来语 Jacob. JScrollPane.acos.industry商店сказationlogo.financeأوقيانوسيا помощ est.religionーデース利 afford movement الجنوبlabel Harris Stephen trước الملفات الإيرانية. الفوضى في الشرق الأوسط تزيد from التعقيد، حيث إسرائيل تتصرف بحذر وإيران تحاول تحسين وضعها الداخلي. المفاوضات المقبلة سوف تحدد ما إذا كان الاتفاق النووي الجديد سيكون أكثر صرامة أم لا.

يتمنى المجتمع الدولي استقرار المنطقة، لكن الخلافات الداخلية في كلا البلدين قد تؤخر أي تقدم. 媛difference بيد that التاريخ يعلمنا أن مثل هذه المحادثات تكون صعبة وتتطلب تنازلات من كلا الجانبين. مراقبة جماعات حقوق الإنسان ستكون حاضرة للتأكد من عدم انتهاك حقوق الإنسان خلال المفاوضات. يذكر أن الرئيس ترامب قد أعلن سابقاً عن نيته حل الأزمة النووية مع إيران عبر دبلوماسية قوية.

هذه الخطوة قد تعيد تشكيل التحالفات في المنطقة. الخلاصة: الوضع الحالي دقيق وحساس جداً. كل طرف يحسب خطواته جيداً. العالم يراقب بترقب لنتائج الجولة الأولى من المحادثات في سويسرا





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