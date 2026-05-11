المتابعة من أمير تبوك: خدمات متكاملة في استقبال ضيوف الرحمن في مدينة الحجاج بحالة عمار

استقبلت مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار مساء أمس طلائع ضيوف الرحمن القادمين عبر المنفذ لأداء مناسك الحج لهذا العام 1447هـ، من مختلف الجنسيات. وهيأت الجهات الحكومية المعنية بخدمة ضيوف الرحمن خدماتها للحجاج ضمن منظومة متكاملة تعمل على مدار الساعة، وتتناغم فيها الجهود في مشهد عملي دقيق، تمضي فيه الجهات المدنية والأمنية والقطاعات غير الربحية بخطى متكاملة، تبنى وتدار فيها التفاصيل بدقة، وتُختصر فيها المسافات، لتشكل نقطة بداية ميسّرة لرحلة الحاج نحو المشاعر المقدسة.

بمتابعة أمير تبوك.. مدينة ال حجاج بـ" حالة عمار " تستقبل طلائع ضيوف الرحمن بخدمات متكاملة على مدار الساعة بإشراف ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، المشرف العام على أعمال الحج بالمنطقة، استقبلت مدينة ال حجاج ب منفذ حالة عمار مساء أمس طلائع ضيوف الرحمن القادمين عبر ال منفذ لأداء مناسك الحج لهذا العام 1447هـ، من مختلف الجنسيات.

وهيأت الجهات الحكومية المعنية بخدمة ضيوف الرحمن خدماتها للحجاج ضمن منظومة متكاملة تعمل على مدار الساعة، وتتناغم فيها الجهود في مشهد عملي دقيق، تمضي فيه الجهات المدنية والأمنية والقطاعات غير الربحية بخطى متكاملة، تبنى وتدار فيها التفاصيل بدقة، وتُختصر فيها المسافات، لتشكل نقطة بداية ميسّرة لرحلة الحاج نحو المشاعر المقدسة. وعبر ضيوف الرحمن القادمين عبر مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار بمنطقة تبوك عن شكرهم وتقديرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، على ما وجدوه من خدمات وتسهيلات منذ لحظة وصولهم للمملكة، مشيدين بحسن الاستقبال وانسيابية الإجراءات وتكامل الخدمات داخل مدينة الحجاج بحالة عمار.

وأوضحوا أن إجراءات الدخول تمت بكل يسر وسهولة، وسط تنسيق متكامل بين الجهات الحكومية والخدمية، إلى جانب توفر الخدمات الصحية والإرشادية والتنظيمية، مما أسهم في تهيئة أجواء مريحة ومطمئنة للحجاج منذ دخولهم المنفذ، مشيرين إلى أن ما شاهدوه من دقة في التنظيم وسرعة في الأداء يعكس مستوى الاحترافية في خدمة ضيوف الرحمن، مؤكدين أن الخدمات المقدمة اختصرت كثيرًا من مشقة السفر وهيأت بداية مريحة لرحلتهم الإيمانية نحو المشاعر المقدسة.

"الداخلية" تؤكد تطبيق غرامة (20,000) ريال بحق من يقوم من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها أو يحاول القيام بالدخول إلى مكة والمشاعر أو البقاء فيهم





al_jazirah / 🏆 12. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

حجاج حالة عمار خدمة ضيوف الرحمن منفذ مكة المكرمة

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

تشكيل مجلس الأعمال السعودي القطري.. والشويعر رئيساًتعزيزاً للعلاقات الاقتصادية السعودية القطرية أعلن اتحاد الغرف السعودية اعتماد التشكيل النهائي لمجلس الأعمال السعودي القطري في دورته الجديدة (1443-1447)، وتسمية الأستاذ حمد بن على الشويعر...

Read more »

تفاصيل التقويم الدراسي الجديد 1446هـ.. استمرار الفصول الثلاثةأَعلَنت وزارةُ التعليم عن التقويم الدراسي للعام 1446-1447 هـ (2025-2024) للتعليم العام، حيث يستمر تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة في التعليم العام

Read more »

'التعليم': استمرار الفصول الثلاثة للعام الدراسي القادمأَعلَنت وزارةُ التعليم عن التقويمَ الدراسيَّ للعام 1446-1447 هـ (2025-2024) للتعليم العام، حيث يستمر تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة.

Read more »

نسخة المواطن إنجازات 2024 ومستهدفات ميزانية 2025تعزيزًا للشفافية مع المواطنين، أصدرت وزارة المالية، «نسخة المواطن»، والتي تعد وثيقة مالية تستعرض المعلومات الأساسية الخاصة بالميزانية العامة للدولة للعام المالي 1446-1447 للهجرة، ويأتي...

Read more »

محلي صامطة يناقش تعثر المشروعات وتطوير البنية التحتيةترأس محافظ صامطة، الدكتور خفير بن زارع العمري، الدورة الثانية للمجلس المحلي للعام 1446-1447هـ، التي عُقدت في مركز السهي، بحضور أعضاء المجلس وممثلي الجهات الحكومية، وتركزت أعمال الاجتماع...

Read more »

تمديد إجازة الصيف لمدارس مكة والمدينة وجدة أسبوعاًكشف التقويم الدراسي لمكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والطائف عن تأخير بداية الدراسة في العام الجديد 1447 / 1448هـ لمدة أسبوع، ليكون 8 ربيع الأول 1447 الموافق

Read more »