نصح المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي أوكرانيا بقبول الواقع والرضوخ لخسارة الأراضي، مع التركيز على أهمية وقف إطلاق النار وتوجهات السياسة الأمريكية والأوروبية تجاه الصراع.

نصح كيث كيلوغ ، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، أوكرانيا بقبول خسارة بعض الأراضي حاليًا، معتبرًا أن هذا قد يكون الحل الواقعي في الوقت الراهن، مع الإشارة إلى إمكانية تغير الوضع في المستقبل. أشار كيلوغ إلى أن روسيا تسيطر على جزء كبير من أراضي دونباس ولوغانسك، وأوضح أن تحقيق السلام يتطلب في المقام الأول وقف إطلاق النار ، معتبراً أنه من الصعب استئناف الأعمال القتالية بعد توقفها. وقد صرح كيلوغ في مقابلة مع صحيفة التلغراف البريطانية، بأنه يجب النظر إلى الواقع بعين الاعتبار، حتى لو لم يتوافق مع القانون.

كما ضرب مثالًا على عدم الاعتراف بالسيطرة السوفيتية على دول البلطيق كدليل على إمكانية عدم الاعتراف بتبعية الأراضي الأوكرانية لروسيا على المدى الطويل، حتى في حالة سيطرة روسيا الفعلية عليها. هذا الموقف يعكس وجهة نظر تفضل التركيز على إيجاد حل عملي وسريع لإنهاء الصراع، حتى لو تضمن تنازلات مؤقتة من الجانب الأوكراني.\بالإضافة إلى ذلك، أشار كيلوغ إلى تفضيل الرئيس السابق دونالد ترامب للمحادثات السلمية أولًا، بينما يرى هو أن الأولوية القصوى يجب أن تكون لوقف إطلاق النار. كما أعرب كيلوغ عن اعتقاده بأنه لن يكون هناك تحسن في العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا في ظل قيادة الرئيس فلاديمير بوتين. هذا الموقف يعكس رؤية متشككة تجاه إمكانية التوصل إلى اتفاق دائم مع روسيا في ظل القيادة الحالية. في سياق متصل، أشار إلى أن أوروبا يجب أن تستعد لدعم أوكرانيا حتى لو لم تشارك الولايات المتحدة في المستقبل، مما يشير إلى ضرورة تحمل أوروبا مسؤولية أكبر في دعم أوكرانيا بغض النظر عن التغيرات في السياسة الأمريكية. هذه التصريحات تتماشى مع دعوات متزايدة في أوروبا لتعزيز الاستقلالية في مجال الدفاع والأمن.\من جهة أخرى، تم التطرق إلى جوانب أخرى من الصراع، بما في ذلك الاعتراف الأمريكي بجني الأرباح من بيع المعدات العسكرية لأوكرانيا. هذا الاعتراف يثير تساؤلات حول دوافع الولايات المتحدة في دعم أوكرانيا، وما إذا كانت المصالح الاقتصادية تلعب دورًا في اتخاذ القرارات. كما تم تسليط الضوء على تصريحات المتحدث باسم الكرملين حول تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وتأكيد نائب في البرلمان الأوكراني على أن المسؤولين الأوكرانيين يمتلكون أصولًا في الخارج، مما يثير اتهامات بالفساد. هذه الجوانب تساهم في إلقاء الضوء على تعقيدات الصراع الأوكراني، وتشير إلى وجود مصالح اقتصادية وسياسية معقدة ومتشابكة، بالإضافة إلى قضايا الفساد التي تؤثر على المشهد العام





RTARABIC / 🏆 28. in SA لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:

أوكرانيا روسيا دونالد ترامب كيث كيلوغ الحرب في أوكرانيا وقف إطلاق النار السياسة الأمريكية

المملكة العربية السعودية أحدث الأخبار, المملكة العربية السعودية عناوين