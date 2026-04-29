المباني المسكونة؟ دراسة تكشف عن دور الموجات تحت السمعية في الشعور بالضيق

دراسة كندية تكشف أن المشاعر الغامضة في المباني القديمة قد تكون بسبب الموجات تحت السمعية وليست الأشباح، مما يؤثر على التوتر والمزاج.

أظهرت دراسة حديثة أجرتها جامعة ماك إيوان الكندية أن الشعور بالضيق والانزعاج الذي يختبره البعض داخل المباني القديمة ، والذي غالبًا ما يُعزى إلى وجود قوى خارقة للطبيعة أو أشباح، قد يكون نتيجة لتأثير الموجات تحت السمعية .

هذه الموجات، التي يقل ترددها عن 20 هرتز، غير مسموعة للأذن البشرية، ولكنها قادرة على التأثير بشكل كبير على الحالة النفسية والعاطفية للأفراد. الدراسة، التي نُشرت في مجلة Frontiers in Behavioral Neuroscience، كشفت عن أن التعرض لهذه الموجات يمكن أن يؤدي إلى زيادة مستويات التوتر والقلق، وتغيير في إدراك المشاعر، وحتى تحويل الموسيقى الهادئة إلى موسيقى ذات طابع حزين.

قام فريق البحث بإجراء تجربة على 36 طالبًا، حيث تم تعريض نصفهم لموجات تحت سمعية بتردد 18 هرتز أثناء الاستماع إلى موسيقى هادئة أو مزعجة. أظهرت النتائج أن المشاركين الذين تعرضوا للموجات تحت السمعية شعروا بتهيج أكبر وعدم ارتياح، وقيّموا الموسيقى الهادئة على أنها أكثر حزنًا مقارنة بالمجموعة الضابطة. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت تحاليل اللعاب ارتفاعًا ملحوظًا في مستويات هرمون الكورتيزول، وهو هرمون مرتبط بالتوتر، لدى المشاركين الذين تعرضوا للموجات تحت السمعية.

هذه النتائج تشير إلى أن التعرض لهذه الموجات يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على الحالة النفسية والعاطفية للإنسان، حتى لفترة قصيرة. الباحث الرئيسي في الدراسة، رودني شماتز، أوضح أن هذه الموجات يمكن أن تتسبب في تغيير المزاج والشعور بالانزعاج دون وجود أي محفزات خارجية واضحة، مما يفسر الشعور الغامض الذي يختبره البعض في المباني القديمة.

وتشير الدراسة إلى أن المباني القديمة، بسبب بنيتها وهيكلها، قد تكون أكثر عرضة لتوليد هذه الموجات تحت السمعية نتيجة للاهتزازات الناتجة عن الأنابيب المهترئة وأنظمة التهوية القديمة. هذه الموجات قادرة على الانتشار لمسافات طويلة واختراق الجدران، مما يجعل تأثيرها واسع النطاق، خاصة في البيئات المغلقة. النتائج تفتح الباب أمام إعادة تقييم تصميم المباني ومعايير السلامة، مع الأخذ في الاعتبار تأثير الموجات تحت السمعية على الصحة النفسية والعاطفية للأفراد.

كما تدعو إلى إجراء المزيد من الأبحاث لفهم تأثير الترددات المختلفة على الإنسان وتطوير استراتيجيات للتخفيف من آثارها السلبية. على الرغم من أن الدراسة لا تنفي تمامًا وجود تجارب غامضة، إلا أنها تقدم تفسيرًا علميًا مقنعًا لبعض الظواهر التي كانت تُعزى سابقًا إلى قوى خارقة للطبيعة. العلماء يعتقدون أن هذه الاستجابة قد تكون مرتبطة بحساسية الإنسان لمؤشرات الخطر البيئي مثل الزلازل والعواصف، حيث أن هذه الموجات قد تكون بمثابة إشارة تحذيرية غير واعية





