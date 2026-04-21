المترو يضع خارطة الطريق للأهلي قبل نهائي آسيا ويحذر من سيناريو فيسيل كوبي

حذر حارس الأهلي السابق محمد المترو لاعبي الفريق من تكرار أخطاء الشوط الأول أمام فيسيل كوبي، مشدداً على ضرورة فرض أسلوب اللعب الهجومي المتوازن لخطف اللقب القاري وإسعاد الجماهير في النهائي.

وجه حارس مرمى النادي الأهلي السابق محمد المترو تحذيرات شديدة اللهجة للاعبي الفريق الأول ل كرة القدم ، وذلك قبل المواجهة المرتقبة والحاسمة في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة المقرر إقامتها يوم السبت المقبل.

وأكد المترو في تصريحاته أن الفريق لا يتحمل بأي حال من الأحوال تكرار سيناريو الشوط الأول الذي ظهر به اللاعبون في مباراة نصف النهائي أمام فريق فيسيل كوبي الياباني، حيث اتسم الأداء بالتراخي والبطء الشديد في بناء الهجمات، مما أدى إلى استقبال هدف مبكر أربك الحسابات الفنية وضغط على كافة الخطوط، خاصة خط الدفاع وحراسة المرمى الذين تحملوا أعباء إضافية نتيجة التباعد الواضح بين الخطوط وضعف التغطية الدفاعية في مناطق الخطر. وشدد المترو على أن مفتاح التتويج باللقب القاري يكمن في استنساخ الأداء القوي والمتوازن الذي قدمه الفريق في الشوط الثاني من مواجهة نصف النهائي، مشيراً إلى أن العودة القوية للأهلي في ذلك اللقاء كانت بفضل الضغط الهجومي العالي وتقارب الخطوط والسرعة في نقل الكرة، وهي العوامل التي يجب أن يبدأ بها الفريق المباراة النهائية منذ الدقيقة الأولى. وأوضح المترو أن تسجيل هدف مبكر في مرمى الخصم سيكون له مفعول السحر في إرباك أوراق المنافس وزيادة الثقة لدى لاعبي الأهلي الذين يمتلكون بالفعل ترسانة من المهارات الفردية والقدرات الفنية التي تتفوق على جميع الفرق المشاركة في البطولة، شريطة الالتزام بالانضباط التكتيكي طوال التسعين دقيقة وعدم السماح للخصم بالتحرك بحرية في وسط الملعب. وفي ختام حديثه، دعا المترو اللاعبين إلى ضرورة احترام الخصم بشكل كامل وتجنب الاستهانة بأي تفصيلة فنية، مؤكداً أن مفتاح حسم اللقب الآسيوي هو فرض الهوية الفنية للأهلي منذ صافرة البداية لإجبار المنافس على التراجع نحو مناطقه الدفاعية، مما يتيح للأهلي خلق المساحات المطلوبة لشن الهجمات الخطيرة وتسجيل الأهداف. وأعرب المترو عن ثقته الكبيرة في قدرة نجوم الراقي على إسعاد الجماهير الأهلاوية الوفية التي ستكون حاضرة بقوة في المدرجات لتقديم الدعم المعنوي والمساندة غير المحدودة، لافتاً إلى أن البطولة أصبحت على بعد خطوة واحدة فقط، وأن الفوز بها يتطلب تركيزاً ذهنياً عالياً وروحاً قتالية تليق بحجم وتاريخ النادي الأهلي العريق في القارة الصفراء





