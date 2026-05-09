المؤتمر العام للهيئة العربية للطاقة الذرية في تونس: استراتيجيات جديدة لتعزيز الطاقة السلمية والأمن الإشعاعي

بحضور خبراء وباحثين، ناقش المؤتمر العام الثامن والثلاثون للهيئة العربية للطاقة الذرية بتونس تحديث الاستراتيجيات النووية السلمية، وإنشاء شبكة عربية للرصد الإشعاعي، وبحث آفاق توليد الكهرباء وتحلية المياه بالطاقة النووية.

شهدت العاصمة ال تونس ية انطلاق فعاليات الدورة العادية الثامنة والثلاثين للمؤتمر العام للهيئة العربية للطاقة الذرية، في حدث علمي ودبلوماسي رفيع المستوى عكس مدى التزام الدول العربية بتطوير قدراتها في مجال التقنيات النووية السلمية.

وقد افتتح المؤتمر بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي التونسي منذر بالعيد، إلى جانب نخبة من الخبراء والباحثين والمتخصصين في علوم الطاقة من مختلف أنحاء الوطن العربي، حيث شكل هذا التجمع منصة حيوية لتبادل الخبرات والرؤى حول كيفية استثمار الطاقة الذرية لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية، ومواجهة التحديات المتزايدة في مجالات الطاقة والمياه والصحة والبيئة. وفي كلمته الافتتاحية، أكد مدير عام الهيئة الدكتور سالم الحامدي على أهمية تحديث الإستراتيجية العربية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، مشيراً إلى أن هذا التحديث ليس مجرد إجراء إداري، بل هو ضرورة ملحة لمواكبة التسارعات التكنولوجية العالمية والتحولات الجذرية في إنتاج الطاقة النظيفة.

وأوضح الحامدي أن الهيئة تسعى جاهدة لتطوير آليات التعاون والتنسيق المشترك ليس فقط على المستوى العربي، بل ومن خلال تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان نقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين المعرفة النووية السلمية بما يخدم المصالح الوطنية للدول الأعضاء. وفي محور آخر من محاور المؤتمر، تم تسليط الضوء على الجهود الدؤوبة التي تبذلها الهيئة في تأسيس الشبكة العربية للرصد الإشعاعي البيئي والإنذار المبكر، وهو مشروع استراتيجي يهدف إلى حماية الإنسان والبيئة في المنطقة العربية من المخاطر الإشعاعية المحتملة.

وأشار الدكتور الحامدي إلى أن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أثمر عن إحراز تقدم ملموس في صياغة وإعداد خارطة طريق عربية شاملة للتأهب والاستجابة للحوادث النووية والإشعاعية، مما يعزز من قدرة الدول العربية على التعامل مع أي طوارئ إشعاعية بكفاءة وسرعة عالية وفق المعايير الدولية المعتمدة. كما ناقش المشاركون في المؤتمر آفاقاً واعدة لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة النووية، مع التركيز بشكل خاص على تطبيقات إزالة ملوحة مياه البحر، وهو ملف يكتسب أهمية قصوى في ظل أزمات الجفاف ونقص الموارد المائية التي تعاني منها العديد من الدول العربية.

وتطرق النقاش إلى الجدوى الاقتصادية والبيئية لاستخدام المفاعلات النووية في تحلية المياه، مما يساهم في تحقيق الأمن المائي والغذائي. وختاماً، استعرض المؤتمر التحضيرات الجارية لاستضافة المنتدى العربي الثامن حول آفاق توليد الكهرباء بالطاقة النووية المزمع عقده في عام 2027، والذي من المتوقع أن يكون نقطة تحول في رسم السياسات الطاقوية العربية المستقبلية، حيث سيتم من خلاله وضع خطط تنفيذية للانتقال نحو مزيج طاقة أكثر استدامة وتنوعاً، يقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري ويخفض الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع التوجهات العالمية لمكافحة التغير المناخي وحماية كوكب الأرض للأجيال القادمة





al_jazirah / 🏆 12. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الطاقة الذرية الهيئة العربية للطاقة الذرية تونس الاستخدامات السلمية الرصد الإشعاعي

United States Latest News, United States Headlines