اللقب في يد النصر أم الهلال؟

فريق النصر يتصدر جدول دوري روشن برصيد 83 نقطة، مقابل 81 نقطة للهلال، والفوز على ضمك يعني اللقب بشكل رسمي. أما الهلال، يحتاج إلى الفوز على الفيحاء وتعثر النصر، أو الفوز على الفيحاء وتعثر النصر، أو التعادل مع النصر وفوز على الفيحاء، كلتا الحالتين سيحقق اللقب. في حال انتهاء اللقاء بالتعادل، وإذا فاز الهلال على الفيحاء، ستكون الأفضلية للهلال، حيث إن لائحة الدوري تنص على أن المعيار الأول عند تساوي فريقين في النقاط هو عدد النقاط المحققة في المواجهات المباشرة بينهما، ثم فارق الأهداف في هذه المواجهات، ثم الأكثر تسجيلًا، قبل النظر في المعايير الأخرى، والهلال سيكون له الأفضلية بسبب نتائج الفريقين المباشرة هذا الموسم.

دخل فريق الهلال الجولة الأخيرة من دوري روشن وهو يتمسك بأمل قد يكون صعبًا، وال فريق الهلال ي لا يحتاج إلى فارق من الأهداف ولا إلى معجزة رقمية ولكنه ينتظر تعثر النصر أمام فريق ضمك، وفوزه على الفيحاء بعدها ستتحول المواجهات المباشرة إلى الفاصل في تحقيق اللقب.

وبهذا أي تساوٍ في عدد النقاط سيمنح الهلال الأفضلية مباشرة، من دون النظر إلى فارق الأهداف العام، وتعتبر نسخة موسم 2007-08 أبرز حالة حُسم فيها لقب الدوري بالمواجهات المباشرة، وكان الهلال السعودي أيضًا طرفها الرئيسي. وكانت الأحداث على النحو التالي: أنهى الهلال والاتحاد الدوري برصيد 48 نقطة لكل فريق، وحسم الهلال اللقب إثر تفوقه في المواجهات المباشرة، إذ انتهت مباراة الدور الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يحسم الهلال لقاء الإياب بهدف ياسر القحطاني الشهير.

هذا وتحمل الجولة الأخيرة أمورا درامية، ففريق النصر تحقيقه لدوري يملكه بيده أمام ضمك، فالفوز يعني بطل الدوري. أما الهلال يحتاج إلى الفوز على الفيحاء وتعثر النصر، أما خسارة النصر أمام ضمك وفوز الهلال سيتوج الفريق الهلالي باللقب مباشرة بفارق النقاط، أما إذا تعادل «النصر» وفاز الهلال على الفيحاء فسيتساوى الفريقان عند 84 نقطة لكل منهما، وسيذهب لقب الدوري للهلال لتفوقه في المواجهات المباشرة هذا الموسم





