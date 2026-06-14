اللجنة التنفيذية تكشف ملابسات انسكاب الوقود في الرياض وتحذر من المخالفات

أعلنت اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود تفاصيل حادثة انسكاب مادة بترولية قرب محطة وقود في الرياض، نتجت عن بيع ديزل من محطة مغلقة لناقلات غير مرخصة، دون إصابات بشرية، وجارٍ التحقيق وتعويض المتضررين.

كشفت اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود في المملكة العربية السعودية عن تفاصيل جديدة بشأن حادثة انسكاب مادة بترولية وقعت بالقرب من إحدى محطات الوقود في مدينة الرياض ، والتي أثارت ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع فيديو يوثق تضرر مركبة نتيجة الانسكاب.

وأوضحت اللجنة في بيان رسمي أن الحادثة تعود إلى يوم الثلاثاء الموافق 16 ذي الحجة 1447هـ، الذي يصادف 2 يونيو 2026م، حيث باشرت فرق الدفاع المدني الموقع فور تلقي البلاغ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انتشار المادة البترولية وحماية المارة والمركبات، وأكدت اللجنة عدم تسجيل أي إصابات بشرية في الحادثة، مشددة على أن السلامة العامة كانت أولوية قصوى خلال التعامل مع الموقف. وبعد التحقيقات الأولية، تبين أن سبب الانسكاب يعود إلى قيام محطة وقود مغلقة، والتي سبق أن تم إغلاقها بسبب عدم امتثالها للاشتراطات النظامية والتنظيمية المعتمدة من وزارة الطاقة والهيئات الرقابية، ببيع وقود الديزل لبعض الناقلات الصهريجية المخالفة وغير المرخصة.

وأكدت اللجنة أن هذه الناقلات كانت تعمل دون التراخيص اللازمة، مما أدى إلى تسرب الوقود أثناء عملية التحميل أو النقل، مما تسبب في الأضرار التي لحقت بالمركبة القريبة وبالشارع المجاور للمحطة. وأشارت اللجنة إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة بالتعاون مع الجهات المختصة، بهدف تحديد المسؤولين ومعاقبتهم وفق الأنظمة والتعليمات، كما تعمل الجهات المعنية على تقييم التعويضات المناسبة للمتضررين من الحادث.

ودعت اللجنة جميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو أنشطة مشبوهة في محطات الوقود أو مراكز الخدمة، وذلك من خلال الاتصال بالرقم المجاني 8001244777، أو عبر تطبيق "طاقة" الذي يهدف إلى تعزيز التعاون مع المجتمع وضمان الالتزام بمعايير الجودة والسلامة. وشددت اللجنة على أن مثل هذه الحوادث لن تمر دون محاسبة، وأن هناك تنسيقاً مستمراً مع الأجهزة الرقابية لتعزيز الرقابة على محطات الوقود، ومنع تكرار مثل هذه المخالفات التي تشكل خطراً على الأرواح والممتلكات.

وأهابت بالجميع توخي الحذر والتأكد من سلامة المصادر التي يشترون منها الوقود، والتعاون مع الجهات الرسمية لضمان بيئة آمنة للجميع. كما أعربت اللجنة عن أسفها لهذه الحادثة، مؤكدةً حق المتضررين في التعويض وفق النظام، مع استمرار حملات التفتيش على جميع محطات الوقود في المملكة للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الفنية والأمنية





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