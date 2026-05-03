اللائحة الجديدة للهيئة العامة للنقل تحسم الجدل حول حقوق المستفيدين في الشحن

في خضم تصاعد شكاوى المستهلكين من المتاجر الإلكترونية ، أصدرت الهيئة العامة للنقل لائحة جديدة تحسم الجدل حول حقوق والتزامات المستفيدين في عمليات الشحن . اللائحة تؤكد أن فحص المستهلك للشحنة قبل الاستلام ليس خياراً اختيارياً، بل التزام نظامي يحمي المستهلك من الوقوع في فخ "وقّعت وانتهى الأمر".

وفقًا للائحة، يجب على المستهلك التحقق من سلامة الشحنة ومطابقتها للمواصفات قبل التوقيع على الاستلام، مع منحه حق رفض الاستلام أو قبوله مع ملاحظة موثقة في حال اكتشاف أي خلل. وفي حال قبول الشحنة مع وجود تلف أو اختلاف، يجب على المستهلك تسجيل ملاحظة صريحة على وثيقة الاستلام، ثم تقديم بلاغ لشركة الطرود خلال 7 أيام عمل. وإذا لم تُحل المشكلة، يُرفع البلاغ للهيئة العامة للنقل خلال 30 يوماً عبر الرقم 19929.

لم يكن الحديث عن حقوق الشحن بعيداً عن الرأي العام، خاصة بعد تفاعل المغردين بكثافة مع تغريدة وزارة التجارة والمتحدث الرسمي لها، التي تجاوزت 4.2 مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة. جاء في التغريدة أن الوزارة باشرت عدة بلاغات ضد متجر إلكتروني ارتكب مخالفة صريحة: تبديل طلبات المستهلكين بمنتجات مختلفة عمّا طلبوه وسدّدوا ثمنه. وأجبرت الوزارة المتجر على إعادة المبالغ كاملةً للمستهلكين المتضررين، فيما جرى استدعاء موفّر الخدمة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

هذا الأمر أثار نقاشاً واسعاً حول ظاهرة المتاجر الإلكترونية المخادعة، ومطالبات بتشديد العقوبات وتفعيل الرقابة على منصات البيع. في السياق ذاته، أكدت الهيئة العامة للنقل أن اللائحة الجديدة تأتي في إطار جهودها لحماية حقوق المستهلكين وتعزيز الشفافية في عمليات الشحن. وتؤكد اللائحة أن المستهلكين لديهم الحق في تقديم شكاوى رسمية في حال عدم التزام شركات الطرود بالاتفاقيات أو التزاماتها.

كما شددت الهيئة على أهمية التعاون بين الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة التجارة، لضمان تطبيق اللائحة بشكل فعال، وحماية المستهلكين من أي ممارسات غير نزيهة. كما دعت المستهلكين إلى التوعية بحقوقهم والتأكد من سلامة الشحنات قبل الاستلام، لتجنب أي مشاكل مستقبلية. وفي الوقت نفسه، حثت الهيئة شركات الطرود على الالتزام باللوائح والتشريعات، لتجنب أي مخالفات قد تؤدي إلى إجراءات قانونية أو غرامات مالية





