الكنيست الإسرائيلي يقر قراءة تمهيدية لقانون إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية

أقر الكنيست الإسرائيلي قراءة أولى لمشروع قانون يعفي اليهود المتشددين من التجنيد، مما أثار جدلاً سياسياً واجتماعياً حاداً.

وافق النواب ال إسرائيل يون، الأربعاء، على مناقشة مشروع قانون يسمح لغالبية اليهود المتشددين ( الحريديم ) بتجنب التجنيد الإجباري، وذلك في خطوة أثارت جدلاً واسعاً داخل الكنيست وخارجه.

واجتاز مشروع القانون، الذي تقدمت به الأحزاب المتشددة، قراءته التمهيدية بغالبية 56 صوتاً مقابل 43، على أن يُحال الآن إلى لجنة برلمانية لمناقشته قبل التصويت النهائي. وينص مشروع القانون على ترسيخ مكانة دراسة التوراة كقيمة أساسية في القانون الأساسي، معترفاً بطلاب المعاهد الدينية كأفراد يقدمون خدمة جليلة للدولة والشعب اليهودي. وتتمتع القوانين الأساسية في إسرائيل بصفة دستورية، ويحتاج المشروع إلى أغلبية بسيطة (61 صوتاً من أصل 120) لإقراره في القراءة الثالثة.

وتأتي هذه الخطوة وسط ضغوط سياسية متزايدة، حيث انسحبت الأحزاب الحريدية من حكومة نتنياهو صيف عام 2025 متهمة إياه بعدم الوفاء بوعده بتمرير قانون الإعفاء. وبتخليها عن الائتلاف، فقد نتنياهو الأغلبية المطلقة، مما اضطره لتقديم تنازلات سياسية مقابل حصوله على دعم الحريديم لمشاريع قوانين أخرى، مثل الموازنة التي أُقرت في اللحظات الأخيرة. ويدعم مشروع القانون الحالي أحزاب الليكود واليمين المتطرف، بهدف ضمان دعم الحريديم للتشريعات الحكومية قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في موعد أقصاه أكتوبر 2026.

ويعكس هذا القانون انقساماً عميقاً في المجتمع الإسرائيلي حول مسألة التجنيد، خاصة في ظل الحرب المستمرة منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، حيث يؤدي جنود الاحتياط جولات متتالية من الخدمة. وندد زعيم المعارضة يائير لبيد بالقانون واصفاً إياه بأنه يهدف لتمويل التهرب من الخدمة العسكرية، لا لتعزيز دراسة التوراة. في المقابل، ترى الأحزاب الحريدية أن الإعفاء ضروري للحفاظ على الهوية الدينية للدولة.

ومن المتوقع أن تشهد المناقشات البرلمانية المقبلة مواجهات حادة بين مؤيدي القانون ومعارضيه، وسط ضغوط دولية ومحلية تطالب بإنهاء الإعفاءات التي تزيد من أعباء الجيش الإسرائيلي





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

إسرائيل الحريديم التجنيد الكنيست التوراة

United States Latest News, United States Headlines