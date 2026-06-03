الكويت تعلق الرحلات الجوية وتحولها لمطارات بديلة بعد اعتراض أهداف معادية

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الكويتية تعليق جميع الرحلات الجوية وتحويلها إلى مطارات بديلة حتى إشعار آخر، وذلك بعد سماع أصوات انفجارات ناتجة عن عمليات اعتراض أجرتها منظومات الدفاع الجوي لأهداف معادية. ودعت الجهات الرسمية المواطنين والمقيمين للالتزام بتعليمات الأمن والسلامة، وحذر المتحدث باسم وزارة الدفاع من الاقتراب من أي حطام أو أجسام مشبوهة، مؤكداً على أهمية الإبلاغ الفوري عبر رقم الطوارئ 112 واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط.

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت ، يوم الأربعاء، عن تعليق جميع الرحلات الجوية وتحويلها إلى مطارات بديلة بشكل مؤقت حتى إشعار آخر. جاء هذا القرار في أعقاب الأصوات العالية التي سمعت في بعض المناطق داخل البلاد، والتي أعلنت عنها وزارة الدفاع الكويت ية، مبينة أن هذه الأصوات ناتجة عن عمليات اعتراض تعملها منظومات الدفاع الجوي ضد أهداف معادية محاولة اختراق المجال الجوي الكويت ي.

وقد دعت الهيئة المواطنين والمقيمين إلى الالتزام التام بتعليمات الأمن والسلامة التي تطلقها الجهات المختصة حرصاً على سلامتهم. وفي نفس السياق، حذر المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية، العقيد الركن سعود العطوان، بشدة من الاقتراب أو لمس أي حطام أو شظايا أو أجسام مجهولة قد تكون ناجمة عن عمليات اعتراض الأهداف الجوية المعادية.

وأكد العطوان أن هذه المخلفات قد تشكل خطراً حقيقياً على الحياة نظراً لإمكانية احتوائها على مواد متفجرة أو سامة، مشدداً على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مشاهدات تتعلق بمثل هذه الأجسام عبر رقم الطوارئ الموحد (112) أو الاتصال المباشر بالجهات الأمنية والعسكرية المختصة. كما شدد على أهمية اعتماد المصادر الرسمية فقط كوزارة الدفاع والهيئة العامة للطيران المدني لاستقاء المعلومات الدقيقة حول تطورات الموقف، وتجنب التعامل مع الشائعات أو الأخبار غير الموثقة التي قد تسبب حالة من البلبلة والذعر غير المبرر في صفوف الجمهور.

حتى الآن، لم تعلن أي جهة رسمية عن تفاصيل إضافية كاملة بشأن طبيعة الهجمات المحتملة، أو حجم الأضرار المادية التي قد harbتها، إن وجدت، بينما تواصل الجهات العسكرية والأمنية الكويتية عملية المراقبة المستمرة للمجال الجوي، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن البلاد وسلامة السكان والممتلكات. هذا الحادث يسلط الضوء على حالة الاستنفار الأمني التي تعيشها الكويت Among окружаتها الجيوسياسية المضطربة، ويعكس جاهزية القوات المسلحة للتصدي لأي محاولات عدوانية.

وتشير التوقعات إلى أن التعليق المؤقت للرحلات الجوية سيستمر حتى استقرار الموقف الأمني بشكل كامل واكتمال التحقيقات في الواقعة، مما يتسبب في إرباث كبير في جداول السفر وخطط المسافرين الذين كانوا متوجهين إلى أو من الكويت عبر مطار الكويت الدولي. ويدعو المسؤولون جميع الأطراف المعنية، بمن فيهم شركات الطيران والمسافرون، إلى التحلي بالصبر والتعاون خلال هذه الفترة الاستثناعية لضمان تحقيق أعلى مستويات السلامة والأمان للجميع





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الكويت تعليق الرحلات الجوية الدفاع الجوي أهداف معادية الهيئة العامة للطيران المدني

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