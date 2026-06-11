الكويت تصعد احتجاجاتها دولياً ضد الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت رادار مطار الكويت الدولي

الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت توجه رسالة احتجاج ثالثة لمنظمة الإيكاو إثر هجمات إيرانية أدت لإصابات بشرية وأضرار جسيمة في أنظمة الملاحة الجوية.

شهدت الساحة الدبلوماسية والأمنية في دولة الكويت تطوراً ملحوظاً عقب إعلان الهيئة العامة للطيران المدني عن اتخاذ خطوات تصعيدية رسمية تجاه منظمة الطيران المدني الدولي المعروفة باسم إيكاو.

حيث قامت الهيئة بتوجيه رسالة احتجاج رسمية هي الثالثة من نوعها، وذلك في رد فعل مباشر على ما وصفته بالاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت بشكل مباشر وممنهج مطار الكويت الدولي، وبالأخص أنظمة الرادار الحيوية التي تشكل العصب الرئيسي لإدارة الحركة الجوية في الدولة. إن هذا الإجراء يعكس مدى خطورة الموقف واستياء الدولة من استهداف منشآت مدنية حيوية تخدم المسافرين من كافة أنحاء العالم، وهو ما يعد خرقاً صارخاً للقوانين الدولية والمواثيق التي تحمي الملاحة الجوية المدنية من أي تدخلات عسكرية أو هجمات تخريبية.

وقد أفادت التقارير الفنية الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني بأن هذا الاستهداف الغاشم قد أدى إلى وقوع أضرار جسيمة ومادية بالغة طالت المرافق الأساسية وتجهيزات الملاحة الجوية المتطورة. ولم تقتصر الخسائر على الجانب المادي والمعدات التقنية فحسب، بل امتدت لتشمل وقوع إصابات بشرية في صفوف الكوادر الوطنية والخبراء العاملين في إدارة الحركة الجوية، الذين كانوا يؤدون مهامهم في تأمين سلامة الأجواء.

إن تضرر الرادار لا يعني مجرد تعطل جهاز تقني، بل يعني فقدان القدرة على الرصد الدقيق للطائرات في الأجواء، مما يرفع من مخاطر التصادم أو فقدان الاتصال، وهو ما يجعل من هذا الاعتداء تهديداً مباشراً لأرواح آلاف الركاب والطواقم الجوية التي تعبر الأجواء الكويتية يومياً. وفي ظل هذه الظروف الحرجة، اضطرت الهيئة العامة للطيران المدني إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات الاحترازية والتشغيلية العاجلة والضرورية لضمان عدم وقوع كوارث جوية.

وقد شملت هذه الإجراءات تنفيذ وقف جزئي للملاحة الجوية لفترة زمنية محدودة، وهي خطوة صعبة ولكنها كانت حتمية للحفاظ على أمن وسلامة الطيران المدني. وقد عملت الفرق الفنية والهندسية على مدار الساعة لتقييم حجم الأضرار ومحاولة استعادة الكفاءة التشغيلية للأنظمة المتضررة، حتى تم استئناف الحركة الجوية تدريجياً وفقاً لأعلى المعايير الدولية المعتمدة، مع تشديد الرقابة الأمنية والفنية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تمس السيادة الوطنية والأمن القومي.

من الناحية القانونية، أكدت دولة الكويت من خلال بيان الهيئة أنها لن تتنازل عن حقوقها المشروعة، مشددة على أنها تحتفظ بكامل حقوقها القانونية الناشئة عن هذه الاعتداءات الإجرامية. وأوضحت الكويت أنها بصدد دراسة كافة السبل المتاحة لاتخاذ جميع الإجراءات المناسبة والرادعة وفقاً لأحكام القانون الدولي العام، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وبخاصة اتفاقية شيكاغو التي تنظم الطيران المدني الدولي.

إن اللجوء إلى منظمة الإيكاو عبر ثلاث رسائل احتجاجية يهدف إلى توثيق هذه الانتهاكات أمام المجتمع الدولي، ووضع العالم أمام مسؤولياته في حماية الممرات الجوية المدنية من التحول إلى ساحات للصراعات السياسية والعسكرية. إن تكرار هذه الهجمات يستوجب وقفة دولية جادة، حيث أن استهداف الرادارات والمطارات يمثل سابقة خطيرة تهدد استقرار النقل الجوي العالمي.

وتطالب الكويت من خلال تحركاتها الدبلوماسية بضرورة وقف هذه التدخلات التي تتجاوز كل الخطوط الحمراء، مؤكدة أن حماية الأرواح والممتلكات في قطاع الطيران هي مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتفاً دولياً ضد أي جهة تحاول زعزعة أمن الملاحة الجوية. وفي الختام، تظل دولة الكويت ملتزمة بتقديم كافة التسهيلات للمسافرين والشركات الجوية، مع استمرارها في تعزيز منظوماتها الدفاعية والتقنية لضمان صمود مطارها الدولي أمام أي تهديدات مستقبلية، مع التمسك بالمسارات القانونية والدبلوماسية لاستعادة حقوقها ومحاسبة المتسببين في هذه الأضرار





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