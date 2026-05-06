الكلية التقنية بالقويعية تطلق مبادرة شاملة للتوعية بمخاطر الإدمان واستعراض الابتكارات المهنية

تنظيم معرض توعوي عن أضرار التدخين والمخدرات بالتزامن مع معرض للتخصصات المهنية ومشاريع المبتكرين بالكلية التقنية للبنين بالقويعية بمشاركة جهات صحية ومجتمعية.

في خطوة رائدة تعكس التكامل بين التعليم التقني والمسؤولية المجتمعية، نظمت الكلية التقنية للبنين بالقويعية فعالية كبرى تضمنت معرضين متزامنين، أحدهما توعوي يهدف إلى حماية الشباب من مخاطر التدخين والمخدرات، والآخر مهني يستعرض آفاق التدريب التقني والتخصصات المتاحة.

تأتي هذه المبادرة في وقت تزداد فيه الحاجة إلى تكاتف الجهود المؤسسية لتحصين الجيل الناشئ من الآفات الاجتماعية التي قد تعيق مسيرتهم التعليمية والمهنية، حيث سعت الكلية من خلال هذا التجمع إلى خلق بيئة تفاعلية تجمع بين التوعية الصحية والتمكين المعرفي والمهني، وسط حضور لافت من الطلاب والمعلمين وممثلي الجهات الحكومية في المحافظة. وقد شهد المعرض التوعوي مشاركة فاعلة من عدة جهات متخصصة، وفي مقدمتها المسؤولية المجتمعية بمستشفى القويعية العام، وجمعية كفاية لمكافحة التدخين، بالإضافة إلى مساهمة نور للبصريات.

ركز المعرض في محتواه على تقديم رؤية شاملة حول ماهية المخدرات وأنواعها المختلفة، مع تحليل دقيق للأسباب التي قد تؤدي بالشباب إلى الوقوع في فخ الإدمان. ولم يقتصر الأمر على الجانب التعريفي، بل امتد ليشمل توعية الأسر بكيفية اكتشاف العلامات المبكرة للإدمان لدى الأبناء وأفضل الأساليب الوقائية للحد من التعاطي. كما تم تسليط الضوء على الجانب الرادع من خلال استعراض العقوبات الصارمة التي تفرضها وزارة الداخلية السعودية بحق المهربين والمروجين والمتعاطين، مما يرسخ قيمة القانون في حماية المجتمع.

وبالتوازي مع ذلك، تم تعريف الزوار بالخدمات العلاجية والوقائية المتقدمة التي توفرها وزارة الصحة، والتي تتيح للمرضى الحصول على العلاج بسرية تامة عبر الاتصال الهاتفي أو من خلال أنظمة حجز المواعيد عن بُعد، مما يسهل عملية التعافي والاندماج مجدداً في المجتمع. من جانبه، شدد عميد الكلية التقنية بالقويعية، المهندس عبدالعزيز عبدالرحمن النهاري، على أن الوعي يمثل خط الدفاع الأول والأساسي في مواجهة هذه التحديات.

وأوضح أن زيادة المعرفة بمخاطر هذه السموم تعزز من قدرة الفرد على اتخاذ قرارات صحيحة ومسؤولة، مؤكداً أن المسؤولية مشتركة وتتوزع بين الأسرة والمدرسة والمجتمع ككل. ودعا النهاري الجميع إلى العمل يداً واحدة لرفع مستوى الوعي المجتمعي وحماية الأبناء من هذه المخاطر التي تهدد مستقبل الوطن وأمنه الاجتماعي، مشيراً إلى أن الكلية ستظل دائماً منبراً ليس فقط للتعليم التقني، بل وللتثقيف المجتمعي الشامل.

وفي الشق المهني من الفعالية، أقامت الكلية معرضاً للتخصصات المهنية تحت رعاية الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض. هدف هذا المعرض إلى فتح نافذة للطلاب والزوار للتعرف على التجهيزات التقنية الحديثة المتوفرة في الأقسام التدريبية، واستشراف التوجهات المستقبلية للمهن في ظل التحولات الاقتصادية والتقنية المتسارعة التي تشهدها المملكة. وقد برز دور نادي الموهبة والابتكار بالكلية بشكل لافت، حيث تم عرض مجموعة من المشاريع المبتكرة التي نفذها المتدربون، والتي تعكس مدى تمكنهم من المهارات والتقنيات الحديثة في مجالاتهم المهنية.

وقد أثبتت هذه المشاريع أن التدريب التقني قادر على تحويل الأفكار النظرية إلى تطبيقات عملية تخدم سوق العمل وتساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 في مجال التوطين والابتكار. اختتمت الفعاليات بحضور واسع من مدارس المحافظة بنين وبنات، حيث شارك في الزيارة مدير مدرسة ثانوية القويعية خالد بن عبدالله الملحم، إلى جانب عدد من شركاء الكلية ومنسوبيها. وقد ترك المعرضان أثراً إيجابياً ملموساً في نفوس الزوار، حيث تم الدمج بين التحذير من المخاطر الصحية والتحفيز نحو التميز المهني.

وفي ختام اليوم، قامت إدارة الكلية بتكريم الجهات المشاركة تقديراً لجهودها في إنجاح هذه المبادرة، مؤكدة على استمرار التعاون مع كافة القطاعات لخدمة أبناء المنطقة وتطوير قدراتهم في بيئة صحية وآمنة ومحفزة على الإبداع





sabqorg / 🏆 27. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الكلية التقنية بالقويعية مكافحة المخدرات التدريب المهني التوعية الصحية الابتكار التقني

United States Latest News, United States Headlines