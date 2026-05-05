الكويت: مداهمة تكشف عن مزرعة ماريجوانا متكاملة وتلقي القبض على أربعة متورطين

الكويت: الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تداهم مزرعة ماريجوانا متكاملة وتلقي القبض على أربعة مواطنين كويتيين متورطين في الحيازة والزراعة، مع ضبط كميات كبيرة من المخدرات وسلاح ناري وذخيرة. القضية تخضع لقانون المخدرات الجديد الذي ينص على عقوبات مشددة.

نجحت الإدارة العامة ل مكافحة المخدرات في الكويت ، تحت إشراف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، في تنفيذ عملية مداهمة دقيقة أسفرت عن القبض على أربعة مواطنين كويتيين متورطين في أنشطة تتعلق بحيازة وزراعة المواد المخدرة.

جاءت هذه العملية نتيجة لعمليات رصد ومتابعة استخباراتية مكثفة، بالإضافة إلى الحصول على الموافقات القانونية اللازمة لتنفيذ عملية الضبط. وقد كشفت المداهمة التي استهدفت مسكن أحد المتهمين عن وجود مزرعة متكاملة لزراعة الماريجوانا، مجهزة بأحدث التقنيات والمعدات الزراعية المتطورة. وتم خلال التفتيش ضبط حوالي سبعين شتلة ماريجوانا مزروعة في المزرعة، بالإضافة إلى ما يقرب من كيلوغرام واحد من الماريجوانا المحصودة والمجهزة للبيع في السوق السوداء.

هذه الكمية تعكس حجم النشاط الإجرامي الذي كان يقوم به المتهمون، وجهودهم المبذولة في ترويج هذه المادة المخدرة. لم تقتصر المضبوطات على المواد المخدرة فحسب، بل شملت أيضاً العثور على سلاح ناري وكمية كبيرة من الذخيرة داخل المسكن، مما يشير إلى أن المتهمين كانوا مستعدين لاستخدام العنف لحماية أنشطتهم غير القانونية. وقد اعترف المتهمون الأربعة بجميع التهم الموجهة إليهم، وتم احتجازهم مع المضبوطات تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وتؤكد وزارة الداخلية الكويتية على أنها لن تتهاون في مكافحة الجريمة بكل أشكالها، وأنها ستطبق القانون بكل حزم وصرامة على كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار المجتمع. وتعتبر هذه القضية من الجرائم الخطيرة جداً، حيث أنها تدخل ضمن نطاق قانون المخدرات الجديد الذي تم إقراره مؤخراً في الكويت. وينص هذا القانون على عقوبات مشددة للغاية على كل من يثبت تورطه في زراعة المخدرات بقصد الاتجار، حيث تصل العقوبة إلى السجن المؤبد أو حتى الإعدام في بعض الحالات.

بالإضافة إلى ذلك، يفرض القانون غرامات مالية باهظة على المدانين، تتراوح بين مائة ألف دينار كويتي ومليوني دينار كويتي، أو ما يعادل قيمة المضبوطات، أيهما أعلى. وتهدف هذه العقوبات الرادعة إلى إرسال رسالة قوية إلى كل من يفكر في الانخراط في تجارة المخدرات، وأن الدولة لن تتسامح مطلقاً مع هذه الأنشطة الإجرامية التي تهدد أمن المجتمع وصحة أفراده.

وتؤكد وزارة الداخلية على التزامها الكامل بتطبيق القانون بصرامة على الجميع، دون أي تمييز أو محاباة، وذلك من أجل حماية المجتمع من خطر المخدرات ومكافحة الجريمة بكل أشكالها. وتدعو الوزارة جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها في الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة أو معلومات تتعلق بتجارة المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالخط الساخن لمكافحة المخدرات أو التوجه إلى أقرب مركز شرطة. وتأتي هذه العملية الناجحة في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة والمكثفة لمكافحة آفة المخدرات وحماية المجتمع من أضرارها.

وتؤكد الوزارة على أنها تعمل بشكل دائم على تطوير استراتيجياتها وخططها الأمنية لمواجهة التحديات المتغيرة في مجال مكافحة المخدرات، وذلك من خلال استخدام أحدث التقنيات والأساليب الحديثة في الرصد والمتابعة والتحقيق. كما تحرص الوزارة على تدريب وتأهيل كوادرها الأمنية بشكل مستمر، لتمكينهم من أداء مهامهم بكفاءة وفعالية عالية. وتؤكد وزارة الداخلية على أن مكافحة المخدرات هي مسؤولية مشتركة بين جميع أفراد المجتمع، وأن التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية والمواطنين والمقيمين هو أساس النجاح في هذه المهمة.

وتدعو الوزارة الجميع إلى المشاركة الفعالة في جهود مكافحة المخدرات، من خلال التوعية بأضرارها والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة. وتؤكد وزارة الداخلية على أنها ستواصل جهودها الحثيثة لحماية المجتمع من خطر المخدرات، وتطبيق القانون بصرامة على كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار الوطن. وتعتبر هذه العملية بمثابة رسالة واضحة إلى كل من يتاجر بالمخدرات أو يروج لها، بأن الدولة لن تسمح لهم بالعبث بأمن المجتمع وصحة أفراده، وأنها ستواجههم بكل قوة وحزم





مكافحة المخدرات ماريجوانا الكويت جريمة مداهمة زراعة المخدرات وزارة الداخلية قانون المخدرات السجن المؤبد الإعدام

