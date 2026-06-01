الكويت تتصدى لهجمات صاروخية ومسيرة إيرانية وتحذر من تصعيد إقليمي خطير

الدفاعات الجوية الكويتية تنجح في اعتراض صواريخ وطائرات مسيرة استهدفت البلاد، ووزارة الخارجية تحمل إيران المسؤولية الكاملة وتدين الخرق الفاضح للقانون الدولي.

شهدت دولة الكويت حالة من الاستنفار الأمني والعسكري رفيع المستوى بعدما أعلنت السلطات المختصة عن تعرض البلاد لهجمات صاروخية ومنصات طائرات مسيرة معادية استهدفت أراضيها في تطور ميداني خطير.

وفي استجابة سريعة وحازمة، تمكنت منظومات الدفاع الجوي الكويتية من التصدي لهذه الهجمات واعتراض الأهداف المعادية في وقت قياسي، مما حال دون وقوع خسائر بشرية أو مادية جسيمة في المنشآت الحيوية للدولة. وقد تزامنت هذه العمليات العسكرية مع تفعيل فوري وشامل لإجراءات الطوارئ القصوى في مختلف أنحاء البلاد، حيث دوت صفارات الإنذار في عدة مناطق لتنبيه السكان بضرورة توخي الحذر الشديد والالتزام التام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات الرسمية.

من جانبه، أوضح رئيس أركان الجيش أن الانفجارات التي سمعها المواطنون والمقيمون في بعض المناطق لم تكن نتيجة إصابات مباشرة للمنشآت، بل كانت نتيجة طبيعية وعملية لعمليات الاعتراض الناجحة التي قامت بها منظومات الدفاع الجوي المتطورة، مما يعكس الجاهزية القتالية العالية للقوات المسلحة الكويتية وقدرتها على مواجهة التهديدات الخارجية المفاجئة بكفاءة واقتدار. على الصعيد الدبلوماسي والسياسي، لم يتأخر الرد الكويتي الرسمي، حيث أصدرت وزارة الخارجية بياناً شديد اللهجة اتسم بالصرامة والوضوح، حملت فيه الجمهورية الإسلامية الإيرانية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الهجمات التي وصفتها بالآثمة والمتكررة.

ووصفت الوزارة في بيانها هذه الاعتداءات بأنها تمثل تصعيداً خطيراً وغير مبرر، واعتداءً صريحاً على سيادة دولة الكويت وأمنها واستقرارها الداخلي. وأكد البيان أن هذه الممارسات لا تمثل فقط تهديداً للأمن الوطني الكويتي، بل هي خرق فاضح وصارخ لكافة قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بالإضافة إلى تجاهل تام لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة التي تؤكد على احترام سيادة الدول.

وأشارت الخارجية الكويتية إلى أن مثل هذه الأعمال العدوانية تستهدف بشكل ممنهج زعزعة استقرار المنطقة، وتتجاهل كافة الجهود الدبلوماسية والمبادرات التي بُذلت لخفض التصعيد، مما يضع المنطقة بأكملها على حافة صراع واسع قد تكون تداعياته كارثية على الاقتصاد والأمن والسلم الإقليمي. إن هذا التصعيد الجديد يفتح الباب أمام تساؤلات عميقة ومقلقة حول مستقبل الأمن الإقليمي في منطقة الخليج العربي، خاصة في ظل تزايد التوترات على جبهات متعددة وتداخل المصالح الدولية.

فقد حذرت الكويت بشكل قاطع من أن تكرار هذه الهجمات سيدفع المنطقة نحو مزيد من عدم الاستقرار، وسيقوض المساعي الدولية الرامية إلى احتواء الأزمات وتجنب الانزلاق نحو مواجهة شاملة. وأكدت الدولة الكويتية احتفاظها بكامل حقها المشروع والقانوني في اتخاذ كافة التدابير اللازمة والضرورية للدفاع عن أراضيها وسكانها ومنشآتها الحيوية، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الخروقات السيادية مستقبلاً.

إن استهداف المدنيين والمنشآت الأساسية عبر الصواريخ والمسيرات يعد تحولاً خطيراً في أدوات الصراع الإقليمي، وهو ما يتطلب وقفة حازمة من المجتمع الدولي لوقف هذه الممارسات التي تهدد السلم والأمن الدوليين. وفي ختام بيانها، شددت الكويت على رفضها القاطع لكافة أشكال العدوان، مؤكدة أن طريق الاستقرار الوحيد يمر عبر احترام سيادة الدول والالتزام بالمواثيق الدولية، بعيداً عن لغة التهديد والاستهداف المباشر الذي لا يخدم مصلحة أي طرف في المنطقة العربية أو الدولية





