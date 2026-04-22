الكويت يقترب من لقب كأس التحدي الآسيوي ويبلغ النهائي بفوز على موراس يونايتد

حجز نادي الكويت مقعده في المباراة النهائية لدوري التحدي الآسيوي بعد فوزه على موراس يونايتد 2-1، بينما تشهد انتخابات الاتحاد الكويتي لكرة القدم جدلاً حول أهلية اللجنة المشرفة على العملية الانتخابية.

واصل نادي الكويت عروضه القوية في دوري التحدي الآسيوي، وتمكن من حجز مقعده في المباراة النهائية بعد فوزه على مضيفه موراس يونايتد بنتيجة 2-1، يوم الأربعاء، في نصف النهائي الذي أقيم على ملعب دولين عمرزاكوف.

افتتح أصحاب الأرض التسجيل عن طريق أمير زاباروف في الدقيقة 38، لكن محمد مرهون أدرك التعادل للكويت في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول. ثم منح مهدي برهامة بطاقة العبور للفريق الكويتي بهدف ثانٍ في بداية الشوط الثاني. بدأت المباراة بحذر من كلا الفريقين، مع تفوق نسبي للكويت الذي فرض سيطرته مبكراً، وكاد أن يفتتح التسجيل برأسية مهدي برهامة التي مرت بجوار القائم في الدقيقة السابعة.

ومع مرور الوقت، انخفض إيقاع اللعب وقلت الفرص، رغم محاولات الفريق الكويتي لفرض أسلوبه، بينما اعتمد موراس يونايتد على الهجمات المرتدة. كاد عمرو عبد الفتاح أن يمنح التقدم للكويت بتسديدة قوية مرت فوق المرمى بقليل، قبل أن يرد نور سلطان توكتونالييف بتصويبة خطيرة مرت بمحاذاة القائم. وفي الدقيقة 36، أجرى الفريق القرغيزي تبديلاً اضطرارياً بسبب الإصابة، قبل أن يتمكن بعدها بدقائق من افتتاح التسجيل عبر ركلة حرة نفذها زاباروف ببراعة.

وقبل نهاية الشوط الأول، كثف الكويت ضغطه حتى أدرك التعادل عبر محمد مرهون، الذي استثمر عرضية عبد الفتاح وسددها مباشرة في الشباك. ومع بداية الشوط الثاني، باغت الفريق الكويتي مضيفه بالهدف الثاني، بعدما تابع مهدي برهامة كرة عرضية من ركلة ركنية داخل الشباك، ليمنح فريقه الأفضلية. وواصل الكويت خطورته، وكاد يعزز تقدمه بهدف ثالث إثر تسديدة لعبد الفتاح ارتدت من القائم، كما أضاع فرصة أخرى عبر محمد دحام. في المقابل، حاول الفريق القرغيزي العودة عبر الضغط الهجومي في الدقائق الأخيرة.

ورغم سيطرة موراس يونايتد على وسط الملعب في الدقائق الختامية، نجح دفاع الكويت وحارسه في الصمود، ليحافظ الفريق على تقدمه حتى صافرة النهاية، ويواصل مشواره الناجح نحو اللقب القاري. في سياق آخر، ودّع الأنصار اللبناني مسابقة كأس التحدي الآسيوي لكرة القدم، عقب خسارته 0-3 أمام موراس يونايتد من قيرغيزستان، ضمن منافسات الدور قبل النهائي (منطقة الغرب). كما كشفت مصادر عن اتفاق نهائي بين الاتحاد السعودي لكرة القدم والمدرب اليوناني جورجيوس دونيس.

ويذكر أن جوهور دار التعظيم يمتلك سجلاً لافتاً على الصعيدين المحلي والقاري، إذ سبق له التتويج بلقب كأس الاتحاد الآسيوي عام 2015. وقد حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم 9 مايو المقبل موعداً جديداً لإجراء قرعة بطولة كأس أمم آسيا 2027، المقررة إقامتها في السعودية. وهناك توجه داخل الاتحاد القاري لزيادة عدد المقاعد المخصصة للدول الأعلى تصنيفاً، وفي مقدمتها السعودية واليابان.

وفي الشأن الكويتي، تتجه انتخابات الاتحاد الكويتي لكرة القدم، المقررة في 20 مايو، نحو مزيد من التعقيد، في ظل جدل متصاعد بين الأندية حول أهلية اللجنة المشرفة على العملية الانتخابية، وانقسام بشأن كيفية معالجة هذا الملف. ورغم حدة الخلاف، تتفق الأطراف المتنازعة على وجود خلل يتعلق بأهلية اللجنة الانتخابية الحالية، إلا أن جوهر الأزمة لا يكمن في تشخيص المشكلة، بقدر ما يتمحور حول آلية التعامل معها.

وتتمثل الإشكالية الرئيسية في غياب تفسير قانوني موحد يحظى بإجماع الأندية، ما فتح الباب أمام قراءات متباينة للوضع القائم، انعكست على شكل مواقف متضادة بين معسكرين داخل الجمعية العمومية. فمن جهة، تطالب 6 أندية بإلغاء كامل الإجراءات المرتبطة بالانتخابات، معتبرة أن أي عملية انتخابية تُستكمل في ظل لجنة غير مؤهلة قد تفتقد إلى الشرعية.

في المقابل، تتبنى 9 أندية أخرى موقفاً أكثر مرونة، إذ توافق على ضرورة معالجة مسألة اللجنة، لكنها ترى أن الإجراءات التي اتُخذت سابقاً لا تستدعي الإلغاء الكامل





الكويت موراس يونايتد كأس التحدي الآسيوي الاتحاد الكويتي لكرة القدم انتخابات

