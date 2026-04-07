الكويت تدعو السكان إلى البقاء في المنازل خلال فترة معينة

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن ضرورة التزام المواطنين والمقيمين بالبقاء في منازلهم لتجنب الخروج إلا للضرورة القصوى اعتباراً من منتصف ليل الثلاثاء وحتى صباح الأربعاء كإجراء احترازي.

ناشدت وزارة الداخلية الكويت ية اليوم الثلاثاء المواطنين والمقيمين بالبقاء في منازلهم وتجنب الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى. يبدأ هذا الإجراء الاحترازي من الساعة الثانية عشرة منتصف ليلة الثلاثاء الموافق السابع من أبريل، ويستمر حتى الساعة التاسعة صباح الأربعاء الموافق الثامن من أبريل. يأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة على سلامة الجميع وتعزيز مستوى الوقاية، بالإضافة إلى تمكين الجهات ال أمن ية من أداء مهامها بكفاءة عالية في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد والمنطقة.

تأتي هذه الخطوة استجابة للمستجدات الأمنية المتسارعة، وسعياً من الوزارة لاتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للحفاظ على أمن المجتمع وسلامة المواطنين والمقيمين. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز قدرة الجهات المعنية على التعامل مع أي طارئ قد يحدث في ظل الظروف الحالية. أكدت الوزارة على أهمية التقيد بالتعليمات الصادرة والتعاون التام مع الجهات المختصة خلال هذه الفترة. وأوضحت أن هذا الإجراء ضروري للحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد، وضمان سلامة الجميع. وحثت الوزارة الجميع على الالتزام التام بالتعليمات الصادرة وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، وتمنت السلامة للجميع. هذا الإجراء هو جزء من سلسلة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة الكويتية للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين في البلاد. وتؤكد الوزارة على أهمية التعاون بين المواطنين والجهات الأمنية لتحقيق هذه الغاية. وتعتبر هذه الفترة حرجة تتطلب التزامًا كاملاً بالإجراءات الاحترازية التي تهدف إلى الحد من أي مخاطر محتملة. وتهدف الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى الحفاظ على الاستقرار والأمن في البلاد، وتوفير بيئة آمنة للمواطنين والمقيمين على حد سواء. وستواصل الوزارة متابعة الأوضاع عن كثب، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للمستجدات





OKAZ_online / 🏆 17. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الكويت وزارة الداخلية حظر تجول إجراءات احترازية أمن

United States Latest News, United States Headlines