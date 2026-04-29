الكويت: سحب الجنسية من الآلاف يثير جدلاً واسعاً وتساؤلات حول الحقوق والتبعات

تشهد الكويت موجة سحب للجنسية من آلاف الأشخاص، مما أثار جدلاً قانونياً واجتماعياً واسعاً، وتسبّب في تداعيات خطيرة على حياة المتضررين. تتناول هذه المقالة تفاصيل الإجراءات، الأسباب المعلنة، والآثار المترتبة على سحب الجنسية، بالإضافة إلى شهادات من النساء المتضررات.

كنتُ بدون، ثم أصبحتُ كويتية، واليوم عدتُ بدون مرة أخرى.. بهذه العبارة تلخّص إحدى النساء تجربتها بعد سحب الجنسية الكويت ية منها، شأنها شأن آلاف آخرين شملتهم موجة تُوصف بأنها الأكبر في تاريخ الكويت ، ومن بين الأوسع عالمياً إذا ما قورنت بعدد السكّان.

وعزت السلطات الكويتية إجراءات سحب الجنسية إلى أسباب متعدّدة، من بينها الغش في التجنيس، وازدواج الجنسية، وارتكاب مخالفات قانونية، مؤكّدةً أنّ الهدف هو إعادة ضبط الإطار التشريعي وتعزيز صلاحيات الدولة في هذا الملف السيادي. كما أشارت إلى تعديلات حديثة تُحدّد الكويتيين الأصليين بأنهم المتوطّنون في البلاد قبل عام 1920 والمقيمون حتى 14ديسمبر/ كانون أول 1959، مع تثبيت حق النسب من الأب الكويتي، وتنظيم منح الجنسية للزوجة الأجنبية وأبناء المتجنّسين وفق شروط محدّدة.

وتنصّ التعديلات كذلك على إلزام المتجنّسين بالتنازل عن أي جنسية أخرى خلال ثلاثة أشهر، وإلّا عُدّ التجنيس لاغياً، إلى جانب توسيع حالات سحب الجنسية وإسقاطها لتشمل الغش والتزوير والجرائم الخطيرة والأفعال الماسّة بأمن الدولة أو نظامها العام، مع السماح باستخدام وسائل علمية مثل البصمة الوراثية والبيومترية في قضايا الجنسية. أثارت هذه الإجراءات جدلاً واسعاً بسبب آثارها القانونية والاجتماعية، إذ يعني سحب الجنسية فقدان حقوق الإقامة والعمل والملكية والدراسة داخل الكويت وخارجها، فضلاً عن خدمات الرعاية الصحية والتأمينات الاجتماعية ورواتب التقاعد ودعم العاطلين عن العمل ورعاية ذوي الإعاقة وكبار السن.

ومن أبرز النتائج أيضاً ترحيل الشخص أو معاملته كأجنبي؛ فإذا لم تكن له جنسية أخرى أُدرج ضمن فئة عديمي الجنسية، أما إذا استعاد جنسيته الأصلية فيُعامل بوصفه مقيماً. وبحسب معطيات متداولة، شملت قرارات سحب الجنسية منذ عام 2024 عشرات الآلاف من الحالات، مع حالات تبعية قد ترفع العدد الإجمالي إلى ما يقارب مئات الآلاف، في بلد يبلغ عدد مواطنيه نحو مليون ونصف المليون.

ويرى بعض النشطاء أنّ هذه الأرقام تمثّل تحوّلاً ديمغرافياً غير مسبوق، لا في الكويت وحدها بل على المستوى العالمي أيضاً. وقد تداول عدد من الناشطين لائحة مؤرّخة بتاريخ 29 أبريل/نيسان الجاري، بأسماء 21 شخصاً سُحبت منهم الجنسية الكويتية، من بينهم الصحافي الكويتي الأمريكي أحمد شهاب الدين الذي صدر بحقّه حكم براءة بعدما أوقف لأكثر من شهر في الكويت، وذلك وفقاً للمادة 11 من قانون الجنسية الكويتية، والتي تنصّ على فقدان المواطن الكويتي لجنسيته في حال اكتسابه جنسية دولة أخرى بإرادته.

وتأتي هذه التطوّرات في سياق سياسي داخلي يتّسم بإعادة ترتيب العلاقة بين مؤسّسات الدولة، بعد تولّي الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح الحكم أواخر عام 2023، إذ اتّجهت الدولة إلى مقاربة أكثر تشدّداً في ملفّات الجنسية والأمن والقانون والممارسة السياسية الداخلية. وفي مايو/أيار 2024، شهدت الكويت تعليقًا واسع الصدى لدور مجلس الأمّة، بعد مرسوم أميري قضى بحلّ المجلس وتعليق بعض مواد الدستور لفترة قد تمتد حتّى أربع سنوات.

تمكّنت بي بي سي من التحدث إلى نساء سُحبت منهن الجنسية الكويتية خلال الفترة الأخيرة، ووصفن في شهاداتهنّ تحوّلات حادّة طالت حياتهنّ اليومية والقانونية والمعيشية، شملت توقّف الرواتب وتجميد الحسابات المصرفية وتعطّل المعاملات الرسمية. وتنتمي بعضهن إلى خلفيات مختلفة؛ فمنهن مواليد الكويت، ومنهن مقيمات منذ عقود، حصلن على الجنسية عبر الزواج قبل أن تُسحب منهن لاحقاً. وتُجمع المتضرّرات على أنّ هذه القرارات أدّت إلى فقدانٍ شبه كامل لقدرتهنّ على إدارة حياتهنّ اليومية.

وأفادت بعضهنّ بأنّهنّ لم يتلقّين إشعاراً مباشراً بالقرار، بل اطّلعن عليه عبر قنوات غير رسمية كوسائل التواصل الاجتماعي أو رسائل واتساب. وتتداخل في عدد من هذه الحالات خلفيات قانونية مرتبطة بالمادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتية التي تنظّم تجنيس زوجات المواطنين. وأكّدت جميع النساء اللواتي تحدّثت إليهنّ بي بي سي أنّ حصولهنّ على الجنسية جرى وفق الإجراءات القانونية المعمول بها في حينه واستيفاء الشروط المطلوبة.

وتقول إحدى السيدات، وهي أردنية من أصل فلسطيني ولدت ونشأت في الكويت وتزوجت كويتياً، إنّها لا تعرف وطناً غير الكويت، وتصف نفسها بأنها «صناعة كويتية» بكل ما للكلمة من معنى. وتؤكّد أنّ قرار سحب الجنسية لم يكن مجرد إجراء قانوني، بل «نزعاً للروح من داخلنا»، بعدما وجدت نفسها فجأة بلا كيان قانوني، وسط ضغوط نفسية واجتماعية 'وتنمّر'، إلى جانب ما تصفه بحملة ممنهجة ضدّهن.

وتضيف أنها حصلت على الجنسية وفق الإجراءات القانونية المعمول بها في حينه، بعد سنوات طويلة من الزواج والاستقرار والتخلي عن جنسيتها الأصلية، ولم تنلها إلا بعد 23 عاماً من الزواج. واليوم، وعلى الرغم من عملها بدوام كامل، توقّف راتبها منذ أشهر لأنها ترفض تسليم جوازها الكويتي، كما تعطّلت أعمالها التجارية ولم تعد قادرة على تجديد التراخيص، فاضطرت إلى نقل ممتلكاتها إلى اسم ابنتها.

سيدة من 'عرب إيران'، وُلدت في الكويت لأبٍ عاش فيها أكثر من سبعين عاماً، تقول إنّها لم تعرف وطناً غيرها رغم أنّ والدها لم يحصل على الجنسية. درست وتزوّجت من كويتي وأنجبت أبناءً كويتيين، ثمّ حصلت على الجنسية قبل 26 عاماً. واليوم تجد نفسها أمام واقع آخر: 'استيقظت فجأة لأكتشف أنّني لم أعد أعرف من أنا'. وتشير إلى أنّ القرار، رغم كونه سيادياً، تسبّب برأيها في ظلم كبير وسلبها حقوقها.

تصف حياتها اليومية بأنّها باتت مشوبة بالخوف، إذ تخشى التنقّل أو إبراز أوراقها حتّى في المستشفيات، 'وسط تساؤلات تمسّ أبسط حقوقي كالتشكيك في صحّة زواجي رغم الوثائق الرسمية'. وتضيف أنّ كلّ معاملاتها توقّفت وانقطع راتبها، فأصبحت تعتمد على دخل زوجها رغم التزاماتها المادية. وحاولت استعادة جنسيتها الأصلية عبر السفارة الإيرانية لكنّها قوبلت بتشكيك في هويتها بعد سنوات طويلة من التخلّي عنها. وتلخّص وضعها: 'عدنا إلى نقطة الصفر... بل أسوأ





