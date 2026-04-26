الكلية التقنية للبنات بشرورة تطلق برنامج قادة المستقبل للابتكار والريادة

برنامج يهدف إلى تنمية ثقافة الابتكار وتعزيز مهارات الريادة لدى المتدربات، ضمن فعاليات أسبوع الابتكار 2026، برعاية نائب المحافظ لسياسات التدريب والجودة.

أطلقت الكلية التقنية للبنات بشرورة مبادرة رائدة تحت عنوان قادة المستقبل للابتكار و الريادة ، وذلك ضمن فعاليات أسبوع الابتكار لعام 2026. هذا البرنامج الهام يأتي في إطار التزام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة نجران بتطوير الكفاءات الوطنية وتمكين الشباب، وحظي برعاية كريمة من نائب المحافظ لسياسات التدريب والجودة، المهندس صالح بن عبدالله الحوشاني، مما يعكس الدعم الكبير الذي تحظى به هذه المبادرات من القيادة.

شهد البرنامج مشاركة فعالة وتفاعلاً ملحوظاً من متدربات الكلية، مما يؤكد على حرصهن على تطوير مهاراتهن واكتساب المعرفة اللازمة لمواكبة التطورات المتسارعة في سوق العمل. افتتح البرنامج بكلمة ملهمة للأستاذة منى بنت علي الصيعري، عميدة الكلية، والتي أكدت على أهمية الابتكار والريادة في بناء مستقبل مشرق للمملكة.

وقد أدار البرنامج ببراعة كل من رزان مبروك الصيعري، وإسراء بندر الصيعري، وليلى خالد النهدي، بينما تولت روان علي الكثيري مهمة تنسيق وتغطية الاتصال المؤسسي، مما ساهم في إبراز فعاليات البرنامج بشكل احترافي ومتميز. ركز البرنامج على مجموعة من المحاور النوعية المصممة بعناية لتنمية ثقافة الابتكار وتعزيز مهارات الريادة لدى المتدربات. وقد تم استضافة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الابتكار وريادة الأعمال، الذين قدموا محاضرات وورش عمل تفاعلية، تهدف إلى إلهام المتدربات وتشجيعهن على تطوير أفكارهن ومشروعاتهن الابتكارية.

تمكين المتدربات من تحويل الأفكار إلى واقع ملموس هو أحد الأهداف الرئيسية للبرنامج، حيث تم توفير الدعم اللازم لهن في مجالات التخطيط والتسويق والتمويل. يهدف البرنامج إلى إعداد كوادر وطنية مؤهلة قادرة على المنافسة في سوق العمل العالمي وصناعة المستقبل، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. لم يقتصر البرنامج على الجانب النظري فحسب، بل تضمن أيضاً تطبيقات عملية ومشاريع واقعية، مما ساهم في تعزيز مهارات المتدربات وتزويدهن بالخبرة اللازمة.

كما تم تشجيع المتدربات على العمل الجماعي وتبادل الخبرات، مما ساهم في بناء روح الفريق وتعزيز التعاون بينهن. يأتي تنفيذ هذا البرنامج في سياق جهود الكلية التقنية للبنات بشرورة المستمرة في دعم المبادرات التطويرية وتعزيز مشاركة المتدربات في البرامج المعرفية والثقافية التي تواكب مستهدفات التنمية الوطنية ورؤية المملكة 2030. فالكلية تدرك أهمية الاستثمار في التعليم والتدريب المهني والتقني كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

بالإضافة إلى ذلك، تسعى الكلية إلى توفير بيئة تعليمية محفزة للإبداع والابتكار، وتشجيع المتدربات على تطوير مهاراتهن وقدراتهن في مختلف المجالات.

وفي مجال المواهب، تستعد موهبة لإعداد 194 موهوباً وموهوبة للمشاركة في الأولمبيادات الدولية، مما يعكس اهتمام المملكة برعاية الموهوبين ودعمهم





