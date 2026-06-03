الكويت تعلن تفعيل خطة الطوارئ بمطار الكويت الدولي بعد استهداف مبنى الركاب (T1) بطائرات مسيرة وصواريخ إيرانية

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الكويتية تفعيل خطة الطوارئ في مطار الكويت الدولي إثر استهداف مبنى الركاب الرئيسي بطائرات مسيرة وصواريخ، مما أدى إلى أضرار جسيمة في مرافق المطار وإصابات بشرية. تم تعليق الرحلات وتحويلها إلى مطارات بديلة، بينما تعمل الفرق الفنية والأمنية على تقييم الأضرار والتأكد من السلامة.

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت تفعيل خطة الطوارئ في مطار الكويت الدولي، عقب تعرّض مبنى الركاب الرئيسي (T1) لاستهداف بطائرات مسيّرة وصواريخ جراء عدوان إيراني، مما أسفر عن أضرار جسيمة في عدد من مرافق المطار و إصابات بشرية .

وقالت الهيئة، في بيان، إن الجهات المختصة باشرت تطبيق الإجراءات المقررة ضمن خطة الطوارئ للتعامل مع تداعيات الاستهداف، مؤكدة تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار الكويت الدولي وتحويل الرحلات القادمة إلى مطارات بديلة حتى إشعار آخر. وأضافت أن الفرق الفنية والأمنية وفرق الطوارئ تعمل على تقييم حجم الأضرار التي لحقت بالمرافق المتضررة والتعامل مع آثار الهجوم، إلى جانب متابعة أوضاع المصابين واتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة المسافرين والعاملين في المطار.

وجاءت هذه التطورات بعد ساعات من إعلان الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية تتصدى لهجمات معادية بصواريخ وطائرات مسيرة استهدفت أجواء البلاد، فيما دعت وزارة الدفاع المواطنين والمقيمين إلى عدم الاقتراب من أي حطام أو شظايا أو أجسام مجهولة قد تكون ناتجة عن عمليات الاعتراض، لما قد تشكله من مخاطر على السلامة العامة، مطالبة بالإبلاغ الفوري عن أي مخلفات عبر الجهات المختصة. وقد سمع دوي انفجارات في مناطق متفرقة من الكويت، حيث أكدت رئاسة الأركان العامة للجيش أن هذه الأصوات ناتجة عن اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، وحثت الجميع على التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات الرسمية.

في تطورات متزامنة، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية نجاح الجهود الأمنية في ضبط النزلاء الذين سبق الإعلان عن هروبهم من إحدى المؤسسات الإصلاحية، مؤكدة انتهاء عملية ملاحقتهم. أما في البحرين، فقد أعلنت وزارة الداخلية البحرينية réussir في إطلاق صفارات إنذار وحثت المواطنين والمقيمين على التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن بعد تصدي الدفاعات الجوية البحرينية لهجمات بصواريخ ومسيرات.

على الصعيد الإقليمي، لا يزال وقف إطلاق النار المعلن بين الولايات المتحدة وإيران يتحول إلى جبهة هشة لاختبار حدود الاشتباك، حيث تشهد المنطقة تصاعداً في التوترات الأمنية. في هذا الإطار، استعرض الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية السعودي، التنسيق الأمني القائم بين بلاده وكل من الكويت ولبنان والعراق وباكستان. كما تلقى الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، اتصالاً هاتفياً من الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية الكويت، بحثا خلاله التطورات الأخيرة في المنطقة.

Include mention of Bahraini alerts and the regional coordination. تعد هذه الأحداث مؤشراً على استمرار حالة عدم الاستقرار في منطقة الخليج، حيث تواجه الدول الخليجية تحديات أمنية متنامية تشمل هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ، ما يتطلب تعزيز readiness الإجراءات الوقائية والتنسيق المشترك بين الدول العربية لمواجهة هذه التهديدات. وقد أدت الهجمات إلى تعطيل كبير في حركة الطيران المدني في الكويت، مع تحويل الرحلات الجوية إلى مطارات بديلة، مما تأثير سلبي على الاقتصاد والسفر.

كما أن دعوات السلامة العامة ونشر الفرق الفنية والأمنية في المطار تعكس أهمية الحفاظ على استقرار البنية التحتية الحيوية. تؤكد التغطية الإعلامية الواسعة لهذه الأحداث على متابعة المجتمع الدولي للتطورات في الخليج، وتظهر الحاجة إلى حلول دبلوماسية طويلة المدى لتخفيف النزاعات الإقليمية. وقد برزت جهود التنسيق الأمني بين السعودية والكويت ولبنان والعراق وباكستان كخطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار المشترك





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